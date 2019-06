美國防部副部長施萊佛:“中國應更多、更忠實地履行對朝鮮制裁” . June. 24, 2019 07:31. by 常駐華盛頓記者 金正安 jkim@donga.com. 美國國防部負責亞太事務的助理國務卿蘭德爾·施萊佛(照片)表示:“中國可以更多地、更忠實地履行對朝鮮制裁。” 施萊佛是在朝鮮與中國最高領導人舉行會談後的20日(當地時間),在美國國防部大樓接受《東亞日報》獨家采訪時,就擔心朝鮮與中國密切接觸後可能放寬制裁的問題,做出了上述表示。他說:“希望中國國家主席習近平在首腦會晤非公開場合與朝鮮國務委員會委員長金正恩的對話中,包含了要求朝鮮‘懷著對無核化的誠意和目標意識重返談判桌’的內容。” 施萊佛就美國國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根最近提及的朝核談判的靈活性表示:“這是無核化過程中的靈活性,不是對目標點(無核化)的靈活性。”“可以就現實性時間表(timelines that are realistic)與朝鮮進行討論。” 施萊佛隨後表示:“華為的所有制結構都與中國共產黨領導層有聯系,如果同盟國使用華為的產品,必然會暴露其安全脆弱性。”

