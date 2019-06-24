青瓦臺通過熱線最早獲悉“朝鮮漁船”報告. June. 24, 2019 07:31. by 張寬碩記者 、文炳基記者 jks@donga.com,weappon@donga.com. 據確新，就朝鮮漁船“海上敲門歸順”風波，海洋警察廳比之前公布的情況報告更快地通過“熱線”向青瓦臺緊急報告了發生情況。也就是說，海洋警察廳在向政府機關正式發送《朝鮮船舶發現情況報告》之前，意識到了事情的嚴重性，所以首先通過單獨渠道向青瓦臺進行了報告。有人指出，青瓦臺從壹開始就接到了朝鮮漁船歸順過程的詳細報告，但實際上默認軍隊的縮小發布會過程，這壹跡象越來越濃厚。 據國會國防委員會23日透露，針對國會要求提交向青瓦臺報告情況的最初時間和內容的資料，海警回答說：“15日晨7時8分通過熱線向青瓦臺報告。”海警答復稱，報告內容是“三陟港停泊著朝鮮船只，三陟派出所正在進行現場確認”。海警本部通過熱線報告1分鐘後，即15日上午7時9分以“在東海發現（據推測為）朝鮮船只的報告”為題，向青瓦臺國政狀況室、國家危機管理中心、國家情報院狀況室反恐情報中傳送了內容為“據112舉報電話，三陟港防波堤發現朝鮮漁船（乘員4人）”的狀況報告快訊。 青瓦臺發言人高敏貞22日在自己的臉書賬號上發文，就歸還朝鮮漁船問題表示：“本應從事件初期開始就共享情況並進行協商的國家安保室（在應對上）也有疏忽。”

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