“匈牙利遊船”沈沒事故疑似韓國女遊客的屍體被發現. June. 24, 2019 07:31. by 任寶美 bom@donga.com. 匈牙利布達佩斯又發現一具疑似遊船沈沒事故失蹤者的屍體。這距離12日發現失蹤者後已過去10天。政府聯合快速反應小組23日說，22日晚10時許，匈牙利漁民在距離事發地點(瑪格麗特橋)下遊方向約30公裏的切佩爾島(Csepel-sziget)附近發現一具屍體。 快速反應小組正在與匈牙利當局聯合調查該屍體的身份，以確認是否是乘坐“美人魚(Hableany)”號的失蹤人員。據快速反應小組稱，(屍體被)發現時戴耳環，估計是一名女性。 據悉，上月29日發生事故後已過去20多天，因此在指紋采集等方面存在困難。據悉，快速反應小組將通過基因(DNA)檢查來確定身份。 快速反應小組在同匈牙利當局打撈“美人魚”號之後，一直在多瑙河下遊搜尋失蹤人員。當地警方不久將傳喚撞向“美人魚”號的“維京西格恩號”(Viking Sigyn)號船長，對他進行調查。截至23日，載有33名韓國人和2名匈牙利船員的“美人魚”號沈船事故至今尚未找到的失蹤者有3人。如果進一步發現的遇難者遺體被確認為韓國遊客，剩下的失蹤者將會是2人。

한국어