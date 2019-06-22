美國女子PGA錦標賽結束首輪爭奪，金孝周低於標準桿3桿排在並列第二位. June. 22, 2019 07:27. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 風雨成了首輪比賽最大的變數。 21日，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季第三場大滿貫賽事KPMG女子PGA錦標賽(總獎金385萬美元)在美國明尼蘇達州查斯卡(Chaska)的黑澤汀(Hazeltine)國家高爾夫俱樂部(72桿)結束了首輪爭奪。 由於當地時間下午2時開始下雨，因此下午組出發的選手們在雨中進行了大部分比賽。天氣預報說，連續4天降雨時間較長，再加上困擾上午組出發選手的大風天氣，不同時間段的天氣將給比賽勝負帶來很大影響。 在下雨之前結束比賽的金孝周(24歲)在韓國選手中排在了成績最好的並列第2位(低於標準桿3桿共69桿)。以1桿優勢單獨領先的是漢娜•格林(澳大利亞)。挑戰該大賽兩連冠的朴城炫(26歲)雖然一直在雨中比賽，但她總體發揮比較不錯，以並列第4位(低於標準桿2桿共70桿)的成績結束首輪。 在本月初的美國公開賽上，以大滿貫賽事冠軍裝飾自己LPGA首個冠軍的“HotSix”李貞恩(23歲)的首輪成績排在並列第32位(高於標準桿1桿的73桿)。本賽季第一場大滿貫賽事ANA全日空錦標賽的冠軍得主，世界排名第1位的高真榮(24歲)僅排在並列第102位(高於標準桿5桿的77桿)。本次比賽共有156名選手參賽，預計本次大賽晉級線(前兩輪之後)會設在高於標準桿3桿的147桿。

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