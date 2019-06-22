習近平說“將盡力幫助朝鮮”，中國提前登場只會讓無核化陷入迷宮. June. 22, 2019 07:27. . 中國國家主席習近平昨天結束兩天壹夜的朝鮮之行回到中國。習主席對朝鮮國務委員會委員長金正恩表示，“將力所能及地幫助朝鮮解決合理的安全和發展關切”，表明了將發揮積極作用的意思。對此，金正恩表示，“將保持忍耐心”，“希望相關國家能與朝鮮相向而行，解決彼此關心的問題”。 人們期待習主席的訪朝能成為重啟朝美對話的契機。但是，這似乎只是草率的期待而已。雖然習主席強調“政治解決”，強調了對話的必要性，但金正恩仍然堅持“忍耐”，表示將繼續硬挺。金正恩尤其表示，“雖然采取了很多積極措施，但沒有得到積極回應”，對美國表示不滿。依然是“年底前美國應該改變算計”的原有立場。如果習主席對金正恩前所未有的款待給予對朝支援和擴大交流的補償，只會補充朝鮮日漸枯竭的體力。 中國自任的積極作用很可能使今後的無核化談判變得更加困難。習主席要幫助朝鮮的安全問題，與俄羅斯總統普京4月會見金正恩後已經主張的“無核化換安全保障”相同。習主席在下周的二十國集團（G20）峰會上將會見美國總統特朗普，代言朝鮮的要求。特別是，不能排除提出中國感到敏感的駐韓美軍撤離和核戰略資產撤離等東北亞安保問題、使朝鮮無核化陷入迷宮的可能性。 在解決朝核問題的過程中，不能壹味地排除中國。作為構建韓半島和平體制的保障者，中國的作用不容忽視。不過，在朝美談判沒有取得絲毫進展的情況下，中國的出場時間未免早而過早。如果目前的朝美雙方或韓朝美三方討論結構改為韓朝中美四方，其解決方法只會更加復雜化。特別是美中之間的貿易、技術戰不斷激化的情況下，如果中國以斡旋者自居，把韓半島當作與美國討價還價的籌碼，問題將非常嚴重。這對韓半島南北來說都將是壹場可怕的噩夢。

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