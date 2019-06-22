金與正缺席紀念照，玄松月負責禮賓. June. 22, 2019 07:27. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩的妹妹、勞動黨宣傳鼓動部第壹副部長金與正繼今年4月之後，再次沒有出現在黨政治局幹部們壹起拍攝的合影中。 朝鮮中央通訊社21日發布了金正恩委員長和中國國家主席習近平與32名黨政治局官員在勞動黨總部大樓拍攝的集體照，但其中沒有包括金汝貞。在“金正恩二期權力”重組後於4月13日新組成的勞動黨政治局幹部照片，金與正再次被排除在外。 但是20日到機場迎接習近平主席時，金與正在由黨副委員長級組成的朝鮮隊伍中排名第七位，比朝鮮軍方排名第壹的軍總政治局長金秀吉還要靠前。不久前李姬鎬女士去世之後，金與正還擔任了向韓方轉達金正恩委員長吊唁文和花圈的工作。韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長（音譯）表示：“不能排除金與正最近從政治局候補委員壹職晉升為委員的可能性。” 此次習近平主席訪問平壤時，她的角色也發生了變化。20日在機場迎接習主席的活動中，三池淵管弦樂團團長兼勞動黨宣傳部副部長玄松月身穿黑色裙子，戴著藍牙耳機，與國務委員會部長金昌善壹起在紅地毯上走動並對話。有分析認為，玄松月可能繼承了金與正此前輔佐金正恩的角色。

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