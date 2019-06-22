在外漂泊108年的智光國師塔將重返故鄉. June. 22, 2019 07:27. by 柳原模 onemore@donga.com. 經歷長期流浪生活的厄運的高麗時代僧塔“原州法泉寺址智光國師塔”(國寶第101號)時隔100多年將重返故鄉。 文化遺產廳21日表示：“在20日舉行的文化遺產委員會建築文化遺產分科會議上，決定將原州法泉寺址智光國師塔搬遷至原址江原原州市法泉寺址。” 供奉高麗文宗時期擔任國師的僧侶海麟(984~1070年)舍利的智光國師塔因其獨特的結構、華麗的雕刻和出色的莊嚴裝飾而被譽為高麗僧塔的佼佼者。但是，從日本帝國主義強占時期開始到目前為止，108年間流浪各處，其經歷的苦難與韓國近•現代史的痛苦如出一轍。 日本帝國主義強占時期的1911，智光國師塔在急紅眼拼命掠奪文物的日本人手上遭到拆卸，離開了法泉寺址。當時，塔被轉移到了位於京城市內明洞的村上醫院，第二年又轉移到了位於首爾中區南倉洞的和田宅院。 最終，該塔於當年5月被帶到了日本大阪。 應朝鮮總督府的返還請求，該塔於1912年末回到了祖國，但卻莫名其妙地被安置在了景福宮。 光復後也經受了考驗。6•25戰爭時遭到轟炸，造成嚴重破壞，1957年在沒有詳細考證的情況下被緊急修復。之後於1990年搬遷至國立古宮博物館(當時的國立中央博物館)後院，在那裏呆了20多年。但是，2005~2015年進行的文化遺產特別安全檢查和精密安全診斷結果確認，塔身多處出現龜裂和脫落現象。 最終文化遺產委員會於2015年9月決定對塔進行全面拆卸•保存處理。從2016年5月開始，大田國立文化遺產研究所對塔進行了保存處理。研究所計劃到今年年末為止完成保存工作。現在在法泉寺址上只孤零零剩下108年前分離的智光國寺塔碑(國寶第59號)。 文化遺產廳表示：“我們正從多方面研究將塔放在原位置建殿閣進行復原或在法泉寺址地皮上推進建設的展覽館內部的方案。實際搬遷可能要到2021年左右才能實現。”

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