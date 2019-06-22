達美航空：“收購韓進卡爾4.3%的股份，今後將把股份增加到10%”. June. 22, 2019 07:27. by 金道炯 dodo@donga.com. 隨著美國達美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)收購韓進集團的控股公司韓進卡爾的股份，韓進集團會長趙源泰的穩定經營權也亮起了綠燈。本土私募基金(PEF)KEGI(強盛財富基金)最近增加了對韓進卡爾的股份，因此有人一直提出KEGI與趙會長爭奪經營權的可能性。 達美航空21日表示：“確保了大韓航空大股東韓進卡爾4.3%的股份。在得到限制當局的批準後，將把股份增加到10%。”作為美國最大的航空公司之一，達美航空從已故韓進集團前會長趙亮鎬時期開始就與大韓航空建立了友好關系。 韓進卡爾是韓進集團支配結構的頂點控股公司。趙會長和特殊關系人持有韓進卡爾28.93%的股份，但最近KTGI的股份增加到了15.98%。如果達美航空此次收購的4.3%股份成為趙源泰的友好股份，那麽趙源泰方面的股份將達到33.23%，達到KTCI的兩倍以上。 航空業界雖然沒有直接表明達美航空是趙會長的友好股份這一點，但是認為達美航空不會行使表決權。KCGI方面當天發表立場表示：“我們歡迎達美航空承認韓進集團長期成長的可能性，決定投資韓進卡爾，提議同時發揮監視和牽制作用。”

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