WTA首現雙胞胎對決，早兩分鐘出生的姐姐笑到最後. June. 21, 2019 07:29. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 以兩分鐘的差距先後出生在這個世界上的雙胞胎姐妹的對決可謂火花四濺。但是比賽結束後，勝者和敗者都面露平靜的表情擁抱在一起。 20日，在英國伯明翰舉行了女子職業網球(WTA)巡回賽自然谷精英賽單打第2輪比賽。世界排名第3位的卡洛琳娜•普利科娃和世界第112位的克裏斯蒂娜•普利科娃(以上捷克)隔網展開了直接對決。 兩人是1992年3月出生的雙胞胎。本場比賽也是雙胞胎在WTA巡回賽正賽中展開的首次交鋒。 僅從世界排名和經歷來看，妹妹卡洛琳娜的優勢可想而知。妹妹在巡回賽單打比賽中13次奪冠，並在2017年登上了世界排名第一的寶座。姐姐曾獲得過一次單打冠軍，最高排名僅僅是2017年的第35位。總獎金方面，妹妹卡洛琳娜目前共獲得1700萬美元獎金，是姐姐克裏斯蒂娜(240萬美元)的7倍左右。 但是結果卻有所不同。姐姐克裏斯蒂娜耗時近2個小時，最終打滿三盤以2比1(6 - 2、3比6、7比6 )力壓妹妹卡洛莉娜，進入了8強。 只看臉的話不太容易分清兩者。妹妹卡洛莉娜的身高為186厘米，比姐姐克裏斯蒂娜高出2厘米。姐姐是左撇子，而妹妹是右撇子。 兩人在4歲時首次接觸網球拍，在青少年時期共交手10次，雙方以5勝5負的成績勢均力敵，6年後兩人再次展開“家庭內戰”。 當天，姐姐克裏斯蒂娜發出24記ACE球，力壓妹妹。在制勝分方面，姐姐也以49-25占據優勢。 克裏斯蒂娜說：“我對和妹妹的對決感到陌生。我們是家人。盡管如此，我們都會盡力去贏得比賽。”

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