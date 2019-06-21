“美國反疫苗運動愈演愈烈，對沖基金積極支持”. June. 21, 2019 07:31. by 鄭美京 mickey@donga.com. 據《華盛頓郵報》19日報道，最近在美國愈演愈烈的“反疫苗”(拒絕接種疫苗)運動(anti-vaccine movement)正秘密地從紐約股市獲得資金。 自今年年初在美國26個州發生1044人死亡的麻疹事件後，拒絕接種對各種疾病形成抗體的疫苗的運動迅速擴散。ICAN等反疫苗團體動員了雄厚的財力，通過舉辦演講會、媒體廣告、制作紀錄片等方式增加了支持者。《華盛頓郵報》分析稱，“ICAN等反疫苗團體從紐約對沖基金那裏得到300萬美元以上的資金，占其運營資金的75%，其他的反疫苗團體也擁有‘紐約網絡’。股市資金流入市場意味著反疫苗運動確保了穩定的財政來源。” 反疫苗運動主張“幼兒和青少年時期接種疫苗很有可能誘發自閉癥等副作用，因此應該通過利用各種植物的自然療法進行治療”。最近，好萊塢影星傑西卡•比埃爾-賈斯汀•蒂姆布萊克夫婦表示“支持反疫苗運動”，結果遭到了父母的指責。雖然主流醫療界都在宣傳疫苗的安全性，但各地通過舉辦大型演講會等方式，反疫苗理論迅速傳播開來，令家長們望而卻步。紐約曾是麻疹事件的發源地，但與去年相比，今年1至5月各種疫苗接種件數減少了30%。 《華盛頓郵報》表示，“反疫苗運動有許多東西目前還處於保密狀態，父母們在反疫苗理論的科學證據進一步積累後，再拒絕接種疫苗也不遲。”

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