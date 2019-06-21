“希望通過美術來治愈難民女性內心的創傷”. June. 21, 2019 07:31. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. “難民想到的對祖國的感情是怨恨和思念。帶著這種微妙的感情畫畫，找回自尊感。” 幫助難民女性自立的非盈利民間團體“EcoFemme”的創始人朴珍淑(45歲•照片，音譯)這樣解釋了以難民為對象的美術治療的目的。朴某說：“難民們在韓國連工作都找不到，但在祖國，她們大部分人都是獲得博士學位的知識階層。應該幫助她們找回自尊心，參與到社會活動中去。”在20日迎來“世界難民日”之際，記者在首爾鐘路區某咖啡廳采訪了朴某，並聽取了她對難民女性和美術治療方面的介紹。 2007年，朴某順著律師丈夫的提議，在難民支援團體“避難所”擔任韓國語教室講師。同年12月，她在加拿大渥太華參加有關移民主題的會議時，在活動現場看到了一位移民婦女畫的畫。 據說，這時樸某腦海中浮現出了身懷六甲仍努力學習韓語的剛果民主共和國女性。 回國後，朴某向韓國語教室的難民女性提議制作印有祖國傳統紋樣的T恤和馬克杯。美術治療效果相當不錯。 因苛刻的難民審查、不容易的定居生活等而傷痕累累的這些人的臉上開始出現了生機。 朴某在2009年成立“EcoFemme”後，直到上月為止一直擔任代表，後來她將位置讓給了曾擔任團體運營委員的剛果民主共和國女性米亞(化名•43歲)。朴某表示：“EcoFemme的支援者正在不斷增加”，並期待能夠讓人們對難民收容問題的認知變得積極一些。朴某說：“如果向學校、團體進行難民相關教育，後援者就會增加一兩名。在這種情況下，我感受到了希望和意義。”

한국어