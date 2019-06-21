京畿雙層巴士下月起可在南山1號隧道通行. June. 21, 2019 07:31. by 李景振記者 lkj@donga.com. 進入今年下半年以後，京畿道廣域公交車中的雙層巴士將可以在首爾南山1號隧道通行。南山1號隧道收費站頂棚的加高工程已於17日結束。 京畿道20日稱，京畿道廣域雙層巴士高度為3.99米，但南山1號隧道市中心方向收費站的天棚高度僅為3.50米。因此，雙層巴士雖然可以從漢南大橋北端進入隧道後通過，但不能離開收費站，無法通行。但通過施工，收費站頂棚比雙層公交車車身高度要高，問題得以解決。 京畿道決定從下月開始在途經南山1號隧道的現有線路公交車(5000、5005、4108次)中把8輛轉換為雙層巴士運行。 目前，在龍仁、城南、水原、華城等京畿南部地區共有12條線路，166輛廣域巴士正在南山1號隧道通行。

한국어