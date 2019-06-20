針對朝鮮漁船的警戒失敗，甚至撒謊……沈醉於和平氛圍的軍方的慘淡堕落. June. 20, 2019 07:52. . 韓國軍方15日宣布在三陟港附近發現了朝鮮漁船，事後被曝光實際上該船沒有受到任何制止就進入並停泊在三陟港。在居民舉報之前，軍方沒有掌握朝鮮漁船的存在。這是軍隊漏洞百出的海上、海岸警戒態勢所產生的“敲門歸順”。尤其是，軍隊接連發布虛假消息、大事化小、混淆事實。國防部長官鄭景鬥直到昨天才表示，“如果有需要負責的部分，應嚴正追責”。 朝鮮漁船在“北方限制線”附近海域漂流三天，並越過“北方限制線”南下130公裏至三陟港碼頭停靠，韓國軍方始終未能掌握情況。接到居民的報案後，才急忙出動。如果這不是漁船南下，而是武裝兵力的滲透，那麽究竟會發生什麽事，僅憑想象也令人膽戰心驚。即便如此，軍方依然厚顏無恥地謊稱：“整體的海上、海岸警戒行動沒有問題。”後來，出現當地居民的證詞和拍攝的照片後，才在事後承認了失誤和警戒疏忽。 軍方昨天作出的解釋和兩天前的宣布大相徑庭。軍方原先聲稱發現朝鮮漁船的地點是“三陟港附近”，企圖搪塞為在海面上發現。這是企圖掩蓋明顯的警戒失敗。而且，朝鮮漁船從壹開始就是為了歸順而南下，並不是因為機械故障而在海上漂流。這令人懷疑軍方因為考慮到南北關系而企圖掩蓋歸順。同時，政府還宣布，是在船長的同意下廢棄了朝鮮漁船，但實際上經確認，漁船並沒有被廢棄。如果不是為了匆忙隱瞞能揭示南下途徑的證據，又是出於什麽意圖，根本無法知道。 此次事件顯示了自南北軍事9·19協議之後韓國軍隊沈浸於和平氛圍的紀律和安保態勢的渙散。本應沒有疏漏的警戒行動失敗固然是問題，但軍方為了掩蓋真相而私語維護的態度中，可以看出是在顧慮朝鮮而看朝鮮的臉色行事。這與當初不如實公布朝鮮的“彈道導彈挑釁”、急於大事化小的形象毫無區別。難怪國民對軍隊的不信任只會越積越多。要把這壹事件當作盤點全方位安保意識的契機，從警戒兵到國防部長官，從起初的行動到報告指揮層面，進行嚴厲的追究問責。

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