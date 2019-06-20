“跳馬精靈”呂瑞貞成功完成新技術動作. June. 20, 2019 07:53. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “跳馬精靈”呂瑞貞(17歲，音譯)成功完成新的技術動作，照亮了自己去贏得2020年東京奧運會獎牌的前景。 19日，在濟州漢拿體育館舉行的韓國杯濟州國際體操大賽女子跳馬項目比賽上，呂瑞貞以兩次跳躍平均分14.817分獲得了冠軍。 在“韓國體操傳奇”的父親、慶熙大學教授呂宏哲(48歲)的關註下，呂瑞貞從第一次試跳開始就成功完成了扶著跳馬高高躍起之後在空中轉體兩周(720度)的新的技術動作。雖然落地時左腳晃動被扣了0.1分，但是難度分6.2分再加上動作完成分9.0分，加起來共獲得15.100分的高分。在第2次試跳中，呂瑞貞憑借完美的技術獲得14.533分，最終力壓第2位“活著的傳奇”奧克薩娜•丘索維金娜(烏茲別克斯坦，平均分14.550分)，登上了冠軍寶座。 一直以來，呂瑞貞試圖將難度分分別提高到5.8分和5.4分，通過此次安裝新技術，她進一步提高了在東京奧運會上獲得獎牌的可能性。韓國體操協會相關人士表示：“在嘗試新技術動作時，如果不猶豫或不摔倒，而是站著落地，國際體操聯合會(FIG)就會認定成功完成該技術動作。現在只剩下FIG看含有呂瑞貞技術的影像後，最終確認的程序。根據確認結果，難度分也有可能提高。”如果經過FIG最終的公認，新技術以呂瑞貞的名字在FIG評分規定集中被登記為“呂瑞貞跳”，那麽呂瑞貞和呂教授將創下父女分別把固有技術上傳到FIG評分規定集中的獨特的記錄。呂教授在運動員時期開發出了“呂1”、“呂2”的技術。呂教授說：“在練習時，女兒曾成功地完成了很多新技術動作，我相信她一定會取得好成績。女兒的實力比去年雅加達-巨港亞運會(金牌)時還要強，我感到非常自豪。” 在男子跳馬項目上，被譽為“跳馬之神”的梁鶴善(27歲)獲得了冠軍。完成兩輪試跳後梁鶴善獲得14.975的平均得分，戰勝了烏克蘭選手伊戈爾•拉迪維洛夫(14.675分)。梁鶴善在第一次試跳中展示了自己固有的技術“梁1”(難度分6.0分)，獲得14.950分，在第二次試跳中嘗試了難度分為5.6分的技術，獲得15.000分。

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