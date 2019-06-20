三星“蓋樂世 Note10”將於8月7日在紐約亮相. June. 20, 2019 07:53. by 金志炫, 郭道英 jhk85@donga.com,now@donga.com. 三星電子預計將於8月7日在美國紐約公開下半年的戰略智能手機“蓋樂世 Note 10”。據CINET等外電和業界18日（當地時間）透露，三星電子將在去年公開“蓋樂世 Note9”的美國紐約巴克萊中心舉行揭幕活動，推出新產品。 “蓋樂世 Note 10”除了6.4英寸大小的普通型號之外，預計將首次追加6.8英寸的歷史最大型號。預計普通款將在背面安裝三重照像機，PRO款將安裝四重相機。與“蓋樂世 S10”壹樣，該手機將在正面顯示器上安裝只留下相機洞的“Infinity - 0”顯示屏。據悉，三星電子將和“蓋樂世 Fold”壹樣取消耳機端子，提供無線耳機。通過取消耳機的端口，預計下端的邊框和整體產品的厚度將會進壹步減少。 “蓋樂世 Note 10”的全球上市日期預計是8月22日。據悉，國內的兩款都是第五代（5G）型，普通款和PRO款的價格分別為120萬韓元和140萬韓元左右。

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