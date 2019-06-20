朝鮮漁船在“北方限制線”以南領海漂流了三天. June. 20, 2019 07:53. by 軍事專門記者尹相虎、記者孫孝周 hjson@donga.comysh1005@donga.com. 據確認，15日被韓國居民最早發現停泊在江原道三陟港碼頭的朝鮮漁船，是在取得“出港指令書（作業許可證）”後，於9日從鹹鏡北道鏡城郡的壹個漁村港出發的。 據政府消息人士透露，朝鮮居民8日從朝鮮有關當局獲得出港指令書後，第二天乘小型木船（1.8噸）離開朝鮮，壹直南下至東海的“北方限制線”（NLL）附近進行偽裝作業，12日越過“北方限制線”南下。此後，該木船在郁陵島附近海上漂泊，15日上午6時20分停靠在三陟港防波堤碼頭。 隨著因軍方的警戒行動失敗而引發的朝鮮漁船“海上敲門歸順”風波不斷擴散，有人指出，不僅是相關部隊，軍方指揮部也應該被追究責任。此前，軍方在17日舉行的相關新聞發布會上表示：“調查結果顯示，海上、海岸的警戒行動沒有問題。”但通過居民證言和拍攝照片等，歸順始末被公開後，軍方才於19日承認了警戒不完善和失策。 韓國國防部長官鄭景鬥當天在首爾市龍山區國防部辦公樓舉行的全軍主要指揮官會議上表示：“應該將此次事件視為非常嚴重的狀況。必須仔細回顧警戒行動的狀況，如果有人需要承擔責任，就應該嚴重承擔責任。”但在野黨敦促鄭景鬥引咎辭職。自由韓國黨院內代表羅卿媛當天在議員大會上表示：“壹直以來解除安保武裝的國防部長官應該立刻辭職。”

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