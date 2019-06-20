美國億萬富翁施瓦茨曼決定向英國牛津大學捐贈2214億韓元. June. 20, 2019 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. “華爾街私募基金皇帝”、黑石集團首席執行官(CEO)兼董事會主席史蒂芬•施瓦茨曼(72歲，照片)決定向英國牛津大學捐贈1.5億英鎊(約2214億韓元)。據英國《衛報》19日報道稱，作為美國人，他慷慨解囊向與自己沒有多少淵源的英國大學捐贈巨額資金，因此備受關註。 牛津大學決定用他的捐款建立研究英語、哲學、音樂、史學等的人文學研究所“施瓦茨曼中心”。新的人工智能(AI)倫理學研究所也將進駐這裏。 據《衛報》報道，他在牛津大學副校長路易斯•理查德森的提議下決定捐贈。據悉，特別是施瓦茨曼16歲時的1963年訪問牛津的回憶產生了很大影響。”他表示：“我至今還記得去牛津旅遊的情景。古建築散發的美麗給人留下了深刻的印象。人生以奇妙的方式直驅向前。如果當時不去旅行的話，可能對(捐贈)不太感興趣。”他還強調說，“考慮到了牛津大學在人文學領域的卓越研究成果、以及大學對近代西歐文明的發達起到重要作用的價值等因素。有必要將這些價值與快速發展的技術領域相結合。” 施瓦茨曼1947年出生於美國費城，是猶太人移民者的後代。他畢業於耶魯大學和哈佛大學經營研究生院(商學院)，之後投身於華爾街，曾在投資銀行雷曼兄弟任職等。1985年他和另一名聯合創始人彼得森共同創立黑石集團，並將其發展為世界最大的私募基金。《福布斯》4月份推算稱，他的財產達135億美元(約16萬億韓元)。作為熱情的共和黨黨員，他與耶魯大學校友前總統喬治•W•布什、現總統唐納德•特朗普也很親近。 包括母校耶魯大學在內，他向自己居住的紐約市的公共圖書館、麻省理工學院(MIT)、中國清華大學等世界多所大學和研究所捐贈了巨額資金。特別是，最近AI相關捐款大幅增加。去年，他向麻省理工學院(MIT)提出了成立以自己名字命名的AI相關專科學院的要求，並在向清華大學捐贈時表示：“通過訪問中國，意識到正在爆發性發展的AI技術將對未來產生非常重大的影響。”

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