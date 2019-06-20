防彈少年團世界體育場巡回演唱會賣出60多萬張門票，獲得936億韓元收益. June. 20, 2019 07:53. by 李?? baltika7@donga.com. 據相關數據顯示，防彈少年團(BTS•照片)通過美國、巴西和歐洲舉行的世界體育場巡回演唱會系列“LOVE YOURSELF SPEAK YOURSELF”賣出了60多萬張門票。 據美國Billboard新聞19日報道，防彈少年團在美國3個城市舉行了6場演出，在巴西聖保羅舉行了2場演出，在英國倫敦和法國巴黎舉行了4場演出，共舉行了12場演出，門票銷量達到60.6409萬張。據統計，銷售利潤為7890萬美元(約936億韓元)。 據Billboard透露，在美國通過6次演出共售出29.9770萬張門票，獲得了4400萬美元(約522億韓元)的收益。在巴西聖保羅安聯公園體育場和英國倫敦溫布利體育場、法國巴黎王子公園體育場舉行的演唱會又追加獲得了約3500萬美元(約415億韓元)的收益。 Billboard表示：“防彈少年團上月4日、5日在美國加利福尼亞州玫瑰碗體育場的演出獲得了1660萬美元(約197億韓元)的收益，由此打破了泰勒•斯威夫特、U2、碧昂絲&JAZZ、埃米納姆&蕾哈娜的記錄，創下公演場歷史最高票房成績。” 防彈少年團今後還將在日本2個城市舉行演出，因此，僅憑門票收入，預計將突破1000億韓元。日本公演將於下月6、7日在大阪野馬長居體育場舉行，13、14日在靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場(昵稱：Ecopa Stadium)舉行。

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