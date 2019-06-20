特朗普舉行競選連任出征儀式，提出“讓美國繼續偉大”. June. 20, 2019 07:53. by 朴湧 parky@donga.com. “讓美國繼續偉大（Keep America Great Again）”、“再來四年（4 more years）”。 美國總統特朗普18日（當地時間）晚8時在美國南部佛羅裏達州奧蘭多市的安利中心正式宣布參加連任競選。2萬個座位座無虛席的支持者們的吶喊聲和熱情仿佛要讓活動現場沸騰起來。穿著印有2016年大選口號“讓美國再次偉大（Make America Great Again）”的紅色帽子和紅色T恤的支持者，對特朗普的每壹句話都報以雷鳴般的掌聲和歡呼。令人感受到，特朗普不再是4年前在紐約曼哈頓在200名記者面前宣布參加競選的房地產財閥，而是世界最強國現任總統所具有的力量和權威。○假新聞和社會主義顏色論攻勢 在身穿黃色長裙的夫人梅拉尼婭女士的介紹下，特朗普走上講臺，向對自己持批評意見的主流媒體開炮。“2016年大選是美國歷史上的決定性時刻。問問媒體吧。那邊有假新聞。”他指著舞臺前的記者席說道。聽眾也紛紛向記者席發出噓聲，齊聲說道：“請說出真相。”特朗普抨擊稱：“有12萬人申請參加今天的這壹活動，但只要有三四個座位空著，假新聞們就會在稿件中寫上‘活動現場沒有坐滿’。” 特朗普總統在大約76分鐘的講話中，把大部分時間用在了包括經濟成果等兩年半的業績和對媒體和民主黨的指責等方面。他沒有漏掉正在與美國展開貿易戰的中國，語氣不善。他說：“美國幫助了中國的重建，但是把我們當成了工具。”他說，“對象中包括奧巴馬和拜登”，把矛頭指向了民主黨。 特朗普強調“美國第壹”（美國優先主義），強烈暗示將延續第壹個任期的基調。有評論認為，特朗普闡述了要恢復與中國的貿易磋商和調整健康保險政策的方針，但總體上沒有拿出再次執政的藍圖和長期規劃。不過，這種做法對於聚集支持層是有效果的。 現場見到的戴比·高治（音譯）對記者說：“我是專門從中部的威斯康星州密爾沃基趕來的。總統克服議會和媒體的反對在兩年半的時間裏做出的事情讓我驚訝。他壹定會成功連任的。”帶著三個孩子前來的克裏斯·卡斯蒂爾也表示：“特朗普總統是個真實的政治家。希望他能連任，但95%的主流媒體都站在民主黨壹邊，似乎並不容易。” 特朗普總統還猛烈抨擊前副總統喬·拜登等民主黨候選人，稱他是“破壞美國夢的社會主義者”。自稱是1967年來自古巴的移民馬裏亞·德雷羅（71歲）也表示：“為了阻止社會主義而前來這裏。”○家人全體出動表支持 活動的壹等功臣是總統的家人們。長女伊萬卡夫婦、次女蒂芙妮等也陪同出席，尤其是長子小特朗普和次子艾裏克的作用非常突出。艾裏克為了在酷暑下排隊的支持者，與妻子壹起在露天舞臺上進行了面談。他表示，“我們將再次打敗他們（民主黨）”，給支持者們打氣。他在輔助演講時指著懷孕的妻子的肚子說：“這個孩子將來也會是共和黨黨員”，引來了壹片掌聲。 小特朗普在影片《洛基》的主題歌《老虎之眼》響起時登上講臺。他用沙啞的聲音說：“在父親（特朗普）就任後，產生了600萬個工作崗位，失業率為有史以來最低水平。他還用壹兩條推特，解決了墨西哥問題”，誇耀父親的功績。” 支持者們為了在活動現場占據好位置，從前壹天淩晨起就在安利中心前露宿。奧蘭多警方活動場管制了周圍道路，為保護排隊的支持者，出動汽車在道路邊上設立了車體墻。 當天下午是持續的強風暴雨和超過30度的酷暑天氣。下午4點開始入場後，在炎熱的天氣裏，有3名與會者筋疲力盡被放在擔架和輪椅上送走。在活動現場的入口，白宮特情局幹警們在安檢口前對入場客所攜帶的物品確認了兩次。

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