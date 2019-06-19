執政黨和韓國黨應顧全大局達成妥協，召開“真正的國會”而非僅有四黨的“半壁國會”. June. 19, 2019 07:35. . 隨著院內交涉團體三黨的國會正常化協商破裂，除自由韓國黨以外的朝野四黨昨天提交了召開6月臨時國會的要求信。只要四分之壹以上的在籍議員同意就能召開國會，因此即使沒有韓國黨，召開國會也完全沒有問題。但是，如果最大的在野黨韓國黨不同意，就無法確定全體會議的日程。6月份的臨時國會相當於“跳過韓國黨”，只是打開了大門。 就算舉行臨時國會，由自由韓國黨議員擔任委員長的7個常任委員會也難以召開會議。追加更正預算案關系到政府和執政黨的存亡，而負責處理的預算結算特別委員會也是由自由韓國黨議員擔任委員長。臨時國會只是開了門，很難期待會有實質性的立法成果。 現在中美貿易戰和霍爾木茲海峽的緊張局勢，韓國的外部環境處於比任何時候都不穩定的狀態。6.7萬億韓元規模的追加更正預算案，在4月25日向國會提交後的近兩個月時間裏，壹直懸而未決。圍繞追加更正預算案，朝野曾在場外展開攻防戰，詳細的審查連想都不敢想。兩個月前，結束了對違反52個小時工作制進行處罰的延緩期限，但國會仍然沒有處理旨在擴大彈性工作單位時間的勞動基準法修訂案。像這樣馬上要在國會討論議題繁多，但重要的是朝野達成協議，拿出實質性成果。 如果臨時國會不想成為“半壁國會”，朝野雙方就不應該在最後階段放松談判之弦。朝野黨派都不要被內部的強硬派聲音所擺布，而應該傾聽國民的心聲，做出顧全大局的決斷。成為最後爭議焦點的舉行經濟聽證會，不要拘泥於形式。即使不是專門的聽證會，也可以考慮主管的常任委員會聯席會議等多種方法。強行召開難以期待成果的臨時國會，出現單方面獨奏的第二個快速道（快速處理案），這怎麽可以？圍繞國會癱瘓責任展開的政治鬥爭，應到此為止。

한국어