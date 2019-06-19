朝防守隊員大喊“註意力再集中一點”的守門員“光光淵”李光淵. June. 19, 2019 07:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在自認為即將失球的瞬間，突然飛起來擋住來球的動物反射神經和朝防守隊員們高喊“註意力再集中一點”的領導力。在國際足球聯盟(FIFA)20歲以下世界杯上帶領韓國隊取得亞軍的守門員“光光淵”李光淵(20歲•江原)以這樣的形象，給人留下了強烈的印象。 但是“善防表演”的背後有著別人所不了解的困難和恐懼。6月18日，李光淵在接受《東亞日報》•Channel A的采訪時表示：“獨自鎮守球門時有很多時候會感到孤獨。這時我會對自己說‘雖然很孤獨，但做得很好。讓我們一起努力到最後吧’，並認踢比賽。盡管十分艱苦，球隊還是取得了好成績，甚至還得到了‘光光淵’的外號，感到非常幸福。” 據說，雖然李光淵在球場上表現得很穩重，但直到大賽開始前，他的身體狀態還沒有處於最佳狀態。江原相關人士表示：“李光淵2月左腳腳趾受傷，一度無法進行球隊訓練。這是一種疲勞骨折。因為在世界杯之前集中治療，所以沒能參加一場K聯賽比賽。”李光淵說：“被選入國家隊後，我的左腳腳趾還有些疼痛。但我暗下決心，即使再次受傷，也要為球隊付出一切。因為代表隊的醫療人員管理得很好，得益於從我的身體狀態接近100%，能夠很好地鎮守球門。” 李光淵在要把失球降到最少的重壓感下，甚至進行了向球門發出請求的儀式。“在上半場和下半場開始前抓住球門柱說‘今天也拜托你了。請阻擋住對方的射門’。很多時候，門柱擋住了我錯失的球，挽救了我。”這樣的他，有時候沒能向門柱發出請求。李光淵遺憾地表示：“在與烏克蘭的決賽(1比3韓國敗北)下半場，我沒能進行‘門柱祈禱’。那時門柱沒有幫助我。” 雖然沒能奪冠，但是李光淵通過本次大賽的活躍表現，成為了“下一代國家代表門將”。雖然受到很大的心理壓力，但李光淵在場上對手和隊友們看著自己的球場上堂堂正正地執行了守門員的任務。 李光淵指出，與塞內加爾的8強點球大戰是讓人難忘的瞬間之一。當時，他成功阻攔住了塞內加爾第四名點球罰球隊員的射門，幫助韓國隊取得了勝利(點球大戰比分3比2)。李光淵說：“在進入點球大戰之前，我最大限度地在球前面站了很久。裁判叫我往球門方向走，我就慢慢地走。但之後我又停了一下，瞪著對方球員朝球門走去。通過這種方式展開神經戰，努力打破對方球員的節奏。” 他還以遊刃有余的面貌展開了擾亂作戰。在韓國隊的首名點球手金政民(FC預備隊)罰失點球後，他安慰金政民說：“踢得很好。沒關系。我來阻擋住對方球員的射門。”然後他朝著塞內加爾的球員們微笑。李光淵說：“感覺我們球隊絕對不會輸。我微笑的樣子讓塞內加爾的球員們看起來很緊張。”最終塞內加爾隊的5名點球手中有3人罰失了點球。 李光淵身高184厘米，對於守門員來說不算太高。但他每天早晨都爬樓梯培養體力、為了提高定位球時的位置選定能力和爆發力，努力進行個人訓練。李光淵開玩笑表示，“瞬間爆發力是淘氣鬼的小時候為了不被狗追到逃跑的時候練就的。”他說：“我個人認為，如果與海外球員進行比賽，身高可能會成為我的缺點。但是通過本屆世界杯，我獲得了能夠充分具備競爭力的自信心。 U-20世界杯結束後李光淵將回到K1聯賽江原隊，為主力位置展開競爭。李光淵說：“我會繼續努力下去，為了對得起粉絲們給的‘光光淵’這一稱號，將盡最大努力。希望自己能成為10場比賽中有8場比賽是通過自己的撲救將球隊從危機中解救出來的守門員。”

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