三星新壹代武器是“模仿人類大腦的人工智能芯片”. June. 19, 2019 07:35. by 許桐準 hungry@donga.com. 現在不用再用像“〇〇，給我∼∼”那樣短小而精煉的語言說話了。即使像和朋友說話壹樣隨便說話，它也能聽懂。像人壹樣執行各種業務的“人工智能秘書”，有望在3年至5年內實現商用化。看起來雖然簡單，但人工智能秘書的業務執行，靠的是1秒鐘裏完成約10萬億次以上運算作保障的神經網處理裝置（NPU）技術。被稱為“酷似人類大腦的新壹代半導體”的神經網處理裝置，具有像人類大腦壹樣自行學習信息的功能，也被稱為“人工智能芯片”。 以“2030年系統芯片領域全球第壹”為目標的三星電子，開始加強新壹代神經網處理裝置技術。三星電子18日表示，將在10年內把這壹領域的人力從目前的200人擴大到2000人，在該事業上集中全公司的力量。 像人類復雜的神經網壹樣同時處理各種運算，需要聯網技術，神經網處理裝置可以高效、迅速地速度並列運算，被認為是實現人工智能方面不可或缺的技術。 三星電子去年已經推出了搭載獨立神經網處理裝置的“xinos 9（9820）”。這是在系統LSI事業部和綜合技術院持續進行相關研究的結果。該產品是將多種功能體現於壹個芯片的系統半導體“系統級芯片（SoC）”的基礎。它實現了“設備內人工智能”，能夠自行在移動機器內完成以前需要通過與雲服務器交互數據的人工智能運算。 設備內人工智能的優點是，數據不經過雲端，因此在保護個人信息方面非常出色。同樣，由於不經過雲端，回答速度很快，而且在沒有網絡的環境下，也可以低電力、低費用進行驅動。公司方面期待，如果結合第五代（5G）移動通信技術，與雲端和周邊人工智能機器相互連接，就會出現新的推論和學習的領域。 系統LSI事業部SoC開發室長（副社長）張德賢（音譯）表示:“今後幾乎所有的IT產品和服務都會內裝人工智能功能，基於這壹趨勢，神經網處理裝置的應用不僅在智能手機上，還會擴大到自動駕駛、數據中心、雲端等，擴大，據預測會有年均52%的高增長。” 三星電子計劃今後在電裝、數據中心、物聯網（IoT）等整個IT領域擴大神經網處理裝置的搭載。首先以移動通信用的旗艦SoC產品為起點，集中力量開發自動駕駛車輛所含的信息娛樂系統和尖端駕駛輔助系統（ADAS）等車用SoC產品。他們的目標是，進壹步發展神經網處理裝置技術，實現能夠人類大腦水平的信息處理和認識的處理器技術。 三星電子正在加強與全球研究機構及國內大學的合作。今年5月，將“綜合技術院蒙特利爾AI實驗室”轉移到了專門進行深度學習的機構“加拿大米拉研究所”。以世界級著名學者約書亞·本齊奧（音譯）教授為主軸，正在與蒙特利爾大學、麥吉爾大學研究組進行合作等。另外，還啟動了國內主要大學150余名研究人員參加的“神經處理研究中心”。 系統LSI事業部長（社長）姜仁燮（音譯）表示：“要通過加強神經網處理裝置事業，掌握人工智能時代的主導權。”“今後將通過差別化技術、與世界級機構之間的合作、招聘核心人才等，推出更高層次的創新的處理器。”姜仁燮說：“可以從戰略上收購初創企業，如果有必要，也可以實行大型並購（M&A）。”

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