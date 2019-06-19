因司祭招人難，教皇廳正討論允許亞馬遜地區將已婚人士任命為天主教司祭的方案. June. 19, 2019 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 《美聯社》等外電17日報道稱，教皇廳為解決“司祭招人難”問題，正在討論將已婚人士任命為天主教司祭的方案。據美聯社透露，教皇廳為了10月在梵蒂岡舉行的南美主教會議正在準備文檔，其中為解決司祭不足的問題提出把信仰得到驗證的已婚男性任命為司祭的方案，並提議了相關研究。 教皇廳在該文檔中表示：“在最偏遠的地區，如果司祭歲數大了且情況緊急的話，有必要研究原住民且在地區社會得到尊敬和認可的成員，即使已經有了穩定的家庭，也給予司祭敘品(敘階)的方案。” 禁止天主教司祭結婚的獨身主義是司祭不足的主要原因。南美亞馬遜等一些地區因司祭不足信徒幾個月來沒能參加彌撒。對此，宗教界內外提出了廢除司祭獨身主義，允許已婚男性或女性的司祭敘品的主張。 教皇方濟各在2017年接受德國媒體采訪時曾表示：“僅限於司祭不足的地區，想考慮將信仰得到驗證的已婚男性任命為司祭的方案。”

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