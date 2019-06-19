首爾時將在19日開幕的首爾國際圖書展上運營“公共圖書館區”. June. 19, 2019 07:35. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 首爾市18日表示，將在19日至23日舉行的“2019首爾國際圖書展(SIBF)”上運營“首爾市公共圖書館區”。今年國內最大的圖書慶典SIBF迎來第25屆。 首爾市公共圖書館區以“去圖書展的話還有圖書館”的標語運營，將進行展示、體驗等多種多樣的項目。共分為3部的該展會通過信息圖、影像、照片等，展現了首爾公共圖書館的過去、現在和未來。 主要體驗項目有“制作折紙裝訂書，家庭照片故事”、“母語者講的圖書故事”、“用香味記住的屬於自己的書”等。22日，圖書館、出版社、書店、讀書團體的相關人士將聚在一起，以“讀書文化生態系統活性化方案”為主題舉行研討會。

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