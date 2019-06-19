朝鮮對工作磋商保持沈默，美國對此心感不爽. June. 19, 2019 07:35. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 在中國國家主席習近平首次訪問平壤前夕，美國密切關註中國和朝鮮的動向，卻表現出不太滿意的樣子。這是因為，朝鮮在沒有回應美方提出的無核化工作磋商的要求的情況下與中國舉行首腦會談，令美國感到不舒服。 美國特朗普政府明確表示，為舉行第三次朝美首腦會談，必須在工作磋商中取得進展。但是，美國國務院朝鮮政策特別代表斯蒂芬·比根在本月底訪韓之前，曾多次提議舉行工作磋商，但朝鮮至今連比根的新談判對手是誰都沒有透露。而這壹時節，朝中密切接觸，有可能使朝朝美無核化談判進壹步陷入僵局，美國對此高度警惕。 熟悉朝美磋商事務的有關人士表示：“在之前實現的習主席和金正恩的四次首腦會談中，中國對無核化談判幾乎沒有發揮什麽建設性作用”，“談判工作人員的評價是，中國的做法弱化了朝美談判的架構，最終發揮的是給談判帶來負面影響力的結果。” 而且，習近平訪朝是在中美貿易糾紛擴大到匯率、信息通訊技術等領域，矛盾局面復雜交織的情況下進行的。對於中國來說，在習近平主席與特朗普總統在下周 二十國集團（G20）峰會上舉行首腦會談之前，中國想把朝鮮視為談判杠桿的欲望必然會增強。 相反，特朗普總統從18日在佛羅裏達州奧蘭多舉行的競選連任出征儀式開始，將正式展開競選連任的運動，很難集中精力解決外交懸案。有人擔心，在這種情況下，隨著中國變數的介入，變得更加復雜的朝核外交的膠著狀態可能會長期化。

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