傳習近平將訪問朝鮮，不要成為無核化的幹擾者. June. 18, 2019 07:25. . 有分析認為，中國國家主席習近平將在本月底的二十國集團（G20）首腦會議之前訪問朝鮮，與朝鮮國務委員會委員長金正恩舉行首腦會談。自2月28日朝美首腦河內會談破裂之後，朝鮮拒絕壹切對話，在這種情況下，如果習近平主席在G20峰會前後訪朝，這壹活動將給東北亞局勢帶來微妙的變化。 由於把秘密視為對對方國家禮遇的朝中關系的特性，習主席訪朝在正式宣布之前，確實難以得到確認。朝鮮國務委員會委員長金正恩已經四次訪問中國，因此人們預計今年上半年內習主席會回訪，但是隨著河內會談的破裂，習主席的訪朝日程被推遲。 此次有關習主席訪朝的說法，是在與美國的貿易、技術戰以及圍繞臺灣、香港的內政幹涉爭議尖銳對立的情況下傳出的。有分析認為，就像前年美中貿易矛盾初期壹樣，中國此次也將把朝核問題作為美中對抗的杠桿和反轉籌碼。習主席壹方面可以確認作為金正恩監護人的影響力，另壹方面也可以向將在G20峰會中見面的美國總統特朗普提出解決朝鮮問題的方案，以期實現美中矛盾的停戰。 最近，朝鮮對韓美有關恢復對話的壹再敦促始終保持沈默。此前壹直照顧朝鮮立場的文在寅總統，也在北歐巡訪中多次敦促朝鮮首先表現出棄核的意誌，這反映了對朝鮮的郁悶和失望。 這種情況下，習主席訪朝如果成行，將成為讓朝鮮參加恢復對話的契機。但是，中國的對朝外交應該是對金正恩的無核化決斷進行施壓和支持，而不是展示朝中密切關系、讓金正恩懷有異心。特別是中國如果出面摧毀國際社會的對朝制裁戰線，只會造成難以挽回的後果。朝鮮在去年年初不得不參加協商，也是因為連中國也參與了對朝制裁。

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