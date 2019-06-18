獅子紋章的重量. June. 18, 2019 07:25. . 如果讓我選出改變人類歷史的發明，我會推薦槍。專家們傾向於認為自己的領域很重要。 從這個角度看，鋼筆和毛筆也許比槍的作用更大。但我還是支持槍。 槍不僅僅改變了戰鬥方法。在以前如果要培養騎士和武士，需要10年、20年的修煉。槍只要訓練3周，就能制造出更強的士兵。至此，曾存在於戰爭中的身份壁壘被打破。 近代民主成立有多種因素，人們忽略的因素是戰爭的身份壁壘。人類最初建立共同體並賦予某人權力時，並不是依靠高壓。因為共同體的需要，所以服從了權力者。其中最優先的需要是保護共同體的生命和財產。 獅子群當中的雄獅，如果敗給挑戰者，就要離群而出。因為事實證明，它不能再保障群體的安全。包括英國王室在內，歐洲王室、領主的紋章中唯獨有很多獅子的原因，或許也是因為理解權力的這種屬性。我們尊重的“地位高則責任重”也不是源於高貴的精神。這是出於權力的根源與失去力量就要離開群體的獅子宿命相吻合的自覺。 如上所述，權力和特權通過保護的義務是可行的，而槍支卻向大眾開放了其保護的能力。 但是人類很兇惡，所以也找到了避開獅子命運的方法。其結晶就是國家。國家和官僚組織提供了逃避責任的手段。一旦發生戰爭，國王和文官即使逃跑，權力也不會受損。把責任推給將軍和士兵就可以了。縱觀我們國家的歷史，由於國家較早發達，也過早地認識到了這個要領。現在又不能回到封建制，難道還要引進獅子紋章嗎？

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