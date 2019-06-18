“韓國怪獸”柳賢振再次與賽季第10勝失之交臂. June. 18, 2019 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪獸”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)再次未能越過“九”這一關卡。 17日，柳賢振在美國洛杉磯道奇體育場舉行的美國職業棒球大聯盟(MLB)與芝加哥小熊隊的主場比賽中，在7局內以7個被安打、8個脫三振、2失分(非責任失分)的成績完成好投。在兩隊2比2戰平的第8局上半局，把球傳給羅斯•斯特裏普林(30歲)，在沒有勝負的情況下下場，從而不得不把賽季第10勝、同時也是MLB總計第50勝的機會留到下一場比賽。 由於當天的失分全部被記錄為非責任失分，柳賢振的賽季平均責任失分從1.36降低到1.26，進一步鞏固了整個MLB排名第一的位置。與該領域排在第二名的路易斯•卡斯蒂略(27歲•辛辛那提•2.20)的差距進一步擴大(0.94分)。最近3場比賽，他都沒有送出過一個四壞球上壘。 柳賢振在11日與洛杉磯天使隊的比賽中也投出了6局失1分的好球，但是沒能得到隊友們的支援，沒能再增加勝場數。 在第1局上半局面對哈維爾•瓦埃斯以三球三振處理掉對手，到第5局為止柳賢振完成59個投球，沒有失分。但是在1比0領先的第6局上半局，讓對方首發擊球手瓦埃斯因野手失誤而出壘後，接著又讓克裏斯•布萊恩特(27歲)擊出“得克薩斯安打”(內外野手之間模糊的安打)，柳賢振迎來了無人出局1、3壘有人的危機。此後，跑壘員全部踏上本壘，道奇隊也以1比2被反超。在第一個擊球手的失誤出壘後，通過“防守反擊”讓對方得分，柳賢振的失分全部被記錄為“非責任失分”。柳賢振在球隊扳平比分的情況下被替換下場，未能分出勝負。 前一天以1比2遭遇逆轉負於對手的道奇隊在第8局下半局憑借拉塞爾•馬丁(26歲)擊出的決勝打，以3比2反敗為勝。道奇隊主教練大衛•羅伯茨表示：“沒有強有力的擊球。小熊隊的擊球手們沒能好好進攻柳賢振的球。” 持續好投的柳賢振將在22日與科羅拉多隊的主場比賽中挑戰賽季第10勝、MLB總計第50勝。

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