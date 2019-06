雷諾三星推出“The New QM6”,同時推出國內首款LPG專用SUV. June. 18, 2019 07:25. by 池民九記者 warum@donga.com. 雷諾三星汽車17日宣布,其主力中型運動型多功能車(SUV)車型“QM6”的局部改款車“The New QM6”(圖)時隔3年之後即將全新上市。車輛交付工作將從下個月開始進行。 除汽油發動機車輛(GDe)外,雷諾三星此次還同時推出了以液化石油氣(LPG)為燃料的“LPe”普通銷售車型。在韓國國內,LPG專用SUV只有The New QM6一款。 雷諾三星采用了將LPG燃料箱放入汽車後備箱下面備用輪胎空間的“甜甜圈儲油罐”方式。雷諾三星相關人士解釋說:“在車輛後方追尾時不會發生燃料箱進入乘坐空間的危險情況。” 燃料箱容量為75升,充電60升時可行駛約534公裏。The New QM6的銷售價格為汽油發動機最高級規格(Premier)3289萬韓元。LPG車型最高售價為2946萬韓元。

한국어