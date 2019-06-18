守護400年朝鮮陶工靈魂的陶瓷名人，日本陶藝名家十四代傳人沈壽官去世. June. 18, 2019 07:25. by 常駐東京記者朴亨俊 lovesong@donga.com. 據日本當地媒體17日報道，日本陶瓷名家沈壽官家族的第14代沈壽官（原名大迫惠吉）16日因肺癌去世。享年92歲。 他是1598年丁酉倭亂時期被從朝鮮拉來的沈當吉的第14代孫。沈壽官家族隸屬於薩摩藩（現鹿兒島），受到士族（武士）待遇，世世代代做瓷器。400多年來，沈壽官家族創造的“薩摩燒”已成為日本陶瓷的代名詞。《讀賣新聞》評論說，他們學習鹿兒島縣傳統的琉璃細工，創造了壹種產生透明感的新工藝。 為紀念明治維新時期為家業增光添彩的12代沈壽官的業績，子孫們繼承了他的名字。逝者於1964年成為第14代沈壽官。1999年，他讓長子壹輝襲名為第15代深水官。 逝者畢業於早稻田大學政經系。他致力於韓日文化交流，1989年被韓國政府授予名譽總領事的頭銜，1999年還被授予銀冠文化勛章。2008年，他成為家鄉全羅北道南原的榮譽市民。《朝日新聞》報道說：“逝者通過‘薩摩燒’，積極發揮了韓日文化的橋梁作用。” 通過司馬遼太郎1964年創作的講述朝鮮陶工望鄉的小說《故鄉怎能忘》，逝者在日本國內廣為人知。他是小說的主人公。 《東亞日報》在2017年11月采訪故人時，他自豪地談起了遵守父親的遺言。父親13代沈壽官從京都大學法學系畢業後，壹直過著陶工的生活。父親在1964年去世時留下的遺言是：“1998年是來這裏400周年。那時候就拜托妳了。” 逝者把“朝鮮的火種”帶到了鹿兒島縣三山（音譯）。1998年，他從南原取來火種，用日本的土和技術制造陶器。那時帶來的火種至今仍在三山延續。 另壹個是回鄉展示會。從未離開過鹿兒島的收藏庫瓷器1998年7月在《東亞日報》壹民美術館舉行的首次海外展示會上推出。當時，“400年後的回鄉——在日本綻放的沈壽官家族陶藝展”持續約5周，觀眾達5萬多人次，盛況空前。 他1970年在大阪萬國博覽會等國內外展示會上展示陶藝，通過介紹陶瓷的著作等，致力於“薩摩燒”的普及。1998年，在鹿兒島縣舉行的“薩摩燒400年展”上，他作為執行委員會成員參與策劃。 葬禮場是位於鹿兒島縣鹿兒島市的吉田葬祭。葬禮將於19日上午11時舉行。

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