文正仁：“為了對話，美國應該釋放扣留的朝鮮船只”. June. 18, 2019 07:25. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韓國總統統壹外交安保特別助理文正仁日前表示，為了重啟無核化對話，美國應該首先釋放它扣押的朝鮮船只“智誠”號，因此引發了爭議。 文正仁14日（當地時間）在美國紐約舉行的民主和平統壹咨詢會議紐約協商會上發表演講時表示：“要說怎樣才能克服目前的膠著局面，首先美國方面要解決目前被扣留在（美屬）薩摩亞的朝鮮貨船‘智誠’號這壹問題。”據“自由亞洲電臺”15日報道稱，文正仁表示，“因為目前沒有對話，所以朝美之間是否有必要就釋放（貨船）問題進行對話呢？” 此前，美國聯邦檢察機關上個月10日宣布，該船舶逃避制裁運輸朝鮮煤炭，違反了美國的《國際緊急經濟權利法案》和聯合國安理會決議，因此美方采取了扣押和沒收措施。朝鮮14日通過外務省發言人談話譴責稱，“這是強盜行為”。 此外，文正仁在演講中就重啟金剛山旅遊表示：“中國遊客個人前往金剛山旅遊。那麽韓國也沒有理由不行”，“應該認為，個別旅遊並付錢並沒有觸犯聯合國安理會制裁。”

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