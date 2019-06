世宗Soloists將向國內觀眾介紹普京大力支持的“跨西伯利亞藝術節”. June. 18, 2019 07:25. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 以美國新聞頻道CNN為媒介轟動世界的室內樂團“世宗獨奏家樂團(soloists)”將在韓國舞臺上介紹俄羅斯政府支持的“跨西伯利亞藝術節(The Trans-Siberian Art Festival)”。與代表俄羅斯現役小提琴界的大師巴迪姆•列芬、小提琴演奏家克拉拉•朱米•姜一起進行的“2019 Hic et Nunc!” 。7月2日將在首爾瑞草區藝術殿堂音樂廳上演。 “Hic et Nunc!”這一拉丁語有著“在這裏就現在”的意思。這是世宗獨奏家樂團2017年以仁川為基礎舉辦的音樂節。去年3月,世宗獨奏家樂團被邀請參加俄羅斯總統弗拉基米爾•普京大力支持的“跨西伯利亞藝術節”,並與該藝術節的音樂總監萊芬和克拉拉•朱米•姜合作演出,在莫斯科、克拉斯諾亞爾斯克、新西伯利亞的三場公演門票全部售罄。此次演出將在韓國聽眾面前重現當時的歡呼聲。跨西伯利亞藝術節自2014年創立以來,以俄羅斯各地的響應及俄羅斯政府的支持為基礎,在法國、以色列、本等地進行了演出。 協奏者、同時也是跨西伯利亞藝術節音樂總監的列芬,17歲時在比利時女王伊麗莎白大賽上成為該比賽歷史上最年輕的冠軍。他曾與柏林愛樂樂團等世界頂級樂團合作演出,並獲得德國ECHO古典音樂獎和英國BBC音樂大獎等世界代表性唱片大獎。克拉拉•朱米•姜在2009年首爾國際音樂大賽、2010年印地安那國際音樂大賽中獲得冠軍,在世界舞臺上積極展開活動。 1994年,朱利亞德音樂學院的姜孝教授召集來自8個國家的年輕演奏家創立了世宗獨奏家樂團。樂團曾在卡內基音樂廳和林肯中心等世界上舉辦過500多場演奏會,還曾作為大關嶺國際音樂節和美國艾斯芬音樂節的常駐樂團活動。在2002年的聖誕節和第二年的感恩節上,樂團受CNN邀請參加的特別演出還進行了現場直播。 在此次演出中,繼帕特《心如白紙(Tabula Rasa)》、馬斯奈《泰依絲冥想曲((Thais-Meditation))》、拉威爾《茨岡狂想曲(Tzigane)》等作品之後,伊古德斯曼的《為了兩把小提琴和室內管弦樂團的科貝裏亞幻想曲》將上演韓國首秀,柴可夫斯基的《弦樂小夜曲》將作為終曲。票價2萬∼12萬韓元。7月4日在仁川大學大禮堂也將舉行同樣內容的演唱會。票價5萬韓元。今年“Hic et Nunc”慶典將以6月29日在仁川Elim藝術中心舉行的長笛演奏家金秀妍的《金秀妍和朋友們》演出為開端,於7月5日在世宗獨奏家樂團在仁川大學大禮堂舉行的維瓦爾第《四季》舞臺為系列演出拉下帷幕。

