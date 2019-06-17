香港集會現場響起《為您的進行曲》. June. 17, 2019 07:53. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. “沒有留下愛情、名譽和姓名……” 14日（當地時間）晚，在香港市中心的渣打花園公園裏，響起了吉他演奏和唱韓國語歌的聲音。這是象征韓國5.18民主化運動的民眾歌曲《為您的進行曲》。據香港《明報》和“優兔”等媒體報道，在由“天安門母親會”主辦的6000多名女性（據主辦方推算）聚集的情況下舉行的反對香港《罪犯引渡法》的集會途中，壹名女性拿著吉他走上舞臺，用粵語和韓語演唱了《為您的進行曲》，吸引了人們的視線。該女性表示：“這首歌是光州民主化運動的代表性歌曲。”“如果妳們看過韓國電影《律師》《出租車司機》《1987》，就會知道我現在在說些什麽。”她接著表示：“2017年為了把樸槿惠拉下臺，100萬人聚集在首爾光化門廣場上壹起唱響這首歌”，“可以說，好歌會永久流傳，不會消失。” 她表示，“（為了紀念2014年香港“雨傘革命”）我要把《為您的進行曲》的歌詞換成《雨傘進行曲》為大家演唱”，並用粵語唱了修改過的歌詞，然後又用韓國語唱了壹遍。集會參加者們在演唱過程中模仿了在舞臺上表演的節奏，並閃爍著閃光燈送去了掌聲。特別是在後半部分歌詞“您走在前面，活著的人跟上吧”時，臺下爆發出了巨大的歡呼聲。《為您的進行曲》是獻給在5·18民主化運動中擔任市民軍發言人後來犧牲的尹相原（音譯）和此前死亡的勞動運動家朴基順（音譯）的1981年靈魂婚禮的歌曲。小說家黃晳暎借用社會運動家白基玩的詩作《江山的祈禱》的部分內容創作了歌詞，由當時是全南大學在校生的金鐘律先生作曲。

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