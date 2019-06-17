“懷念自由”，尋找只屬於自己的幸福的玩具. June. 17, 2019 07:53. by 李?? baltika7@donga.com. “再見，夥計。” 在系列動畫電影第三部展現完美結局的牛仔男孩玩具“胡迪”時隔9年再次回歸。如果說孩子的幸福是玩具的作用，那麽在墻壁上被疏遠的“以前的舊玩具”的幸福在哪裏能夠找到呢？ 《玩具總動員4(Toy Story 4)》從在安迪上大學後迎來新主人“邦妮”的胡迪努力照顧即將面臨幼兒園這一新世界的邦妮的場景開始。邦妮用扔到垃圾桶裏的一次性叉子制作了新玩具“Fokry(小叉子)”，但“Fokry”拒絕玩具的命運，不斷地尋找垃圾桶並逃離。胡迪為了幫邦妮尋找“Fokry”，偶然遇到了在陌生的古董店自由生活的老朋友“Bo Peep(牧羊女)”，通過橫沖直撞的冒險經歷了“無限的空間，去往遠方”的新世界。 如果胡迪和巴斯光年不是動畫形象而是人的話，會不會答應出演第4部呢？”。作品的主題以與系列前三部完全不同的方式變得更加牢固和深入人心。其中心是拒絕玩具命運，尋找自由的陶瓷娃娃形象“牧羊女”。 雖然讓孩子幸福是所有玩具的崇高使命，但牧羊女將粉紅色裙子拋在一邊，為尋找只屬於自己的幸福而投身到新的世界裏。在幫助胡迪在嘉年華和古董店果敢進行救助Fokry的作戰時，牧羊女表現出了比以往任何角色都勇敢和明智的一面。 1995年當時飾演了胡迪的湯姆•漢克斯和飾演巴斯光年的蒂姆•艾倫此次仍然為胡迪和巴斯光年配音。他們給已達到整理子女玩具年齡的觀眾帶來了感動。“翠絲(Jessie)”、“抱抱龍(Rex)”等令人興奮的角色和在嘉年華抓娃娃展位上瞄準與主人見面機會的毛絨玩具組合“達鴨(Ducky)”和“兔哥(Bunny)”、對朋友非常執著的玩偶“蓋比娃娃”等新角色的搭配給人留下了深刻的印象。最引人註目的是演員基努•裏維斯作為配音演員出場的加拿大傳奇特技替身玩偶“瀟灑公爵(Duke Caboom)”的活躍表現。影片將於本月20日在韓國首映。全體觀眾可觀看。

한국어