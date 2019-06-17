敦促朝鮮的文在寅總統“應與美進行實務磋商”. June. 17, 2019 07:53. by 文炳基記者、斯德哥爾摩=韓相準記者 weappon@donga.com,alwaysj@donga.com. 在以新加坡朝美首腦會談壹周年為起點停滯不前的朝美重開對話跡象蠢蠢欲動的情況下，總統文在寅表示：“為使朝美間的具體磋商取得進展，有必要在事前先召開實務協商。”文在寅此舉，是在美國總統特朗普就朝美首腦會談不斷強調“不會急於求成”的情況下，強調為了舉行第三次朝美首腦會談，朝鮮必須響應美國舉行工作磋商的要求。 文在寅在15日（當地時間）韓國-瑞典首腦會談結束後舉行的聯合記者會上表示：“只有以（朝美）工作磋商為基礎，兩國首腦舉行首腦會談，才不會再次發生像上次河內第二次朝美首腦會談壹樣未達成協議就分手的事情。”這是文在寅總統自“河內會談無果而終”以來首次提及朝美工作磋商的必要性。文在寅的發言是在強調，為了成功舉行第三次朝美首腦會談而延續“自上而下”（top-down）的磋商基調，首先必須要有北韓重返哪怕是工作磋商水平的談判桌。 也有人分析說，文在寅此舉是在特朗普本月底訪韓前夕，向朝鮮分說有必要在舉行“單點式”南北首腦會談的同時恢復朝美工作對話。文在寅判斷，在明年挑戰連任的特朗普總統將於18日正式開始競選運動的情況下，如果錯過以將於本月底二十國集團（G20）峰會為契機出現的這次局面，短期內很難重新獲得對話的動力。因此，在特朗普總統訪韓之前，美國國務院對朝政策特別代表斯蒂芬·比根將訪問韓國，這將成為重啟朝美對話的分水嶺。 此外，文在寅在韓國-瑞典首腦會談上重申了批準了國際勞工組織公約的方針。他表示：“批準國際勞工組織核心公約是我的大選承諾，也屬於韓國整體模式的轉變。”此前，勞動部長官李在甲在本月的國際勞工組織大會上表示，將推進在定期國會上同時批準結社自由公約（第87號和第98號）和禁止強制勞動公約（第29號）等3個公約的批準同意案和法律修正案。

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