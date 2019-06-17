塵埃落定韓國被排除在外，日-美-歐盟展開“氫能經濟合作”. June. 17, 2019 07:53. by 金道炯 dodo@donga.com. 日本為掌握氫能經濟的主導權，試圖排除韓國與美國及歐盟(EU)聯手的動向(參考本報11日A1版)終成為現實。 據NHK電視臺15日報道，日本經濟產業省、美國能源部、歐盟歐洲委員會能源總局代表當天在日本長野縣舉行的20國集團(G20)能源環境部長會議上單獨舉行了會議，並發表了關於氫氣能源技術開發的聯合宣言。 他們計劃同時制定氫燃料電池車(氫氣車)的產品規格、氫充電站安全標準等國際標準。日本經濟產業大臣世耕弘成表示：“我們希望在氫氣和燃料電池領域保持領先地位的日本、美國、歐盟加強彼此之間的合作，引領世界。” 現代汽車2013年在世界上最先批量生產氫燃料汽車，但韓國政府直到今年1月才公布了氫能經濟發展藍圖。在日本主導的《聯合宣言》中排除韓國展開牽制行動的情況下，韓國政府也正在與世界各國推進旨在加強氫能經濟合作的業務協定，因此有人觀測說，今後韓日之間的競爭將更加激烈。

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