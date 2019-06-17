U-20世界杯落下帷幕，韓國足球得到“新的心臟”. June. 17, 2019 07:53. by 李承鍵 why@donga.com. “金球獎不是我一個人獲得的，而是‘整支球隊’獲得的。托哥哥們的福。” 年輕的太極戰士們的“快樂旅程”足以讓國民心跳加速。其中最大的收獲便是，得到了被稱為“老幺哥”的李康仁(18歲•瓦倫西亞)這一韓國足球新的心臟。 由主教練鄭正龍(50歲)率領的20歲以下(U-20)韓國國家足球隊16日(韓國時間)在波蘭羅茲(Lodz)舉行的國際足聯(FIFA) U-20世界杯決賽上，以1比3負於烏克蘭隊，遺憾獲得亞軍。但是李康仁在亞軍球隊獲得了罕見的頒發給賽事最優秀球員的金球獎，被世界球迷所熟知。這是叠戈•馬拉多納(1979年)、裏奧內爾•梅西(2005年)、塞爾吉奧•阿奎羅(2007年•以上阿根廷)、保羅•波格巴(2013年•法國)等成為世界明星的球員曾獲得過的獎項。 這是韓國男子足球運動員首次在國際足聯主辦的比賽中獲得金球獎。此前，前國家隊隊長洪明甫在2002年韓日世界杯上獲得銅球獎是最高記錄。在韓國隊的9粒進球中，參與其中6粒進球的“比賽策劃者”李康仁的活躍表現非常突出。 值得慶幸的是，李康仁是18歲的“老幺”。在參賽球隊大部分由20歲的選手組成的情況下，李康仁在體格和經驗方面均處於劣勢，在這種不利情況下他仍取得了這樣的珍貴成果(贏得金球獎)。這是自2005年大賽(當時叫世青賽)的梅西以後，時隔14年再次有球員在18歲這一小小年紀就贏得金球獎的。

한국어