“醫用直升機的聲音就是生命的復生運動在美國也得到積極應援”. June. 17, 2019 07:53. by 李眞漢 likeday@donga.com. 《東亞日報》正在進行的“醫用直升機的聲音就是生命(復生)”活動(運動)正在向美國擴散。16日，美國斯坦福大學醫學院教授李珍亨把在大學校園與美國研究員一起進行的“復生運動”視頻上傳到了自己的社交網絡服務(SNS)上。美國出現了第一個復生運動參與者。 李教授作為首位被聘用為斯坦福大學醫學院終身教授的韓國女性，當天她表示：“醫用直升機的聲音是生命，醫用直升機is life。”然後和同事一起高喊“go復生”。接著，和李教授在一起工作的美國研究員分別拿著氣球高呼“醫用直升機is life”，並爆破了氣球。 李教授在接受本報電話采訪時表示：“由於在韓國擴散的復生運動的宗旨很好，所以得以參與。向美國人介紹復生運動後，他們非常關心這個活動，並欣然參與視頻拍攝。”在美國，不僅不會在急救車或救護車(急救醫療專機)經過時提出噪音民怨，而且還形成了積極協助的文化。 專攻電子工學的李教授在腦部疾病研究中首次引入了像修改半導體電路一樣治療大腦電路的概念。她制作了神經細胞地圖，證明了腦部疾病早期診斷和治療的可能性。李教授的研究成果是為了治療癲癇、帕金森病和開發癡呆癥治療劑等現代人的不治之癥，因此備受關註。 她希望稱，“希望這裏矽谷地區的很多人也能夠參與到復生運動中來。”李教授將總部設在矽谷的基因診斷及基因大數據專門企業“Avelino”的代表李進提名為下一個接力參與者。

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