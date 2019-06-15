貿易戰爭漩渦再加中東戰雲，政府應集中力量應對外部激浪. June. 15, 2019 07:39. . 13日，在中東原油的主要運輸路線——霍爾木茲海峽附近的阿曼海，兩艘大型油輪遭到襲擊。經確認，被襲擊的兩艘油輪中，壹艘由日本海運公司租賃運營，另壹艘則為挪威船務公司所有。美國立即指認伊朗為攻擊的幕後主使，並向現場緊急派遣了驅逐艦，而伊朗反駁說這是美國的陰謀。在美中貿易戰給世界經濟蒙上陰影的情況下，又叠加了源自中東的危機。 日本首相安倍晉三自稱是美國和伊朗之間的斡旋者，12日至14日正在伊朗訪問，此次襲擊事件是在這種情況下發生的。但是伊朗領導層表示不相信美國，讓安倍的斡旋努力未能奏效。在這種情況下，霍爾木茲海峽的不穩定局勢預計將長期化。 油輪遭受襲擊的消息傳出後，最近呈下降趨勢的國際油價頓時壹齊轉為上漲趨勢。紐約商業交易所7月份交貨的西部得克薩斯產原油以每桶52.28美元收盤，比前壹天上漲2.2%。8月份交貨的布蘭特油也上漲2.23%，達到每桶61.31美元。通過霍爾木茲海峽的原油和液化天然氣雖然占全世界物流量的20%至30%，但韓國的依賴度卻高達70%至80%。 再加上害怕通過霍爾木茲海峽運輸的油輪船主或船運公司表現出隨著風險上升上調附加費的動向，正在成為石油引進成本上升的原因。如果原油的供求不順暢，那麽與煉油公司的收益直接相關的提煉邊際將會惡化，從而導致收益性的惡化。如果美國和伊朗的矛盾長期化，該地區的安全緊張局面持續下去，石油全部依賴於海外的韓國遭受的經濟打擊可能會比其他任何國家都嚴重。 產業通商資源部昨天與石油進口業界壹起對狀況進行了盤點，結果壹致認為，雖然受損的危險不會馬上到來，但必須應對可能出現的劇變。即便不是如此，目前，韓國因包括美中貿易戰在內的國內外各種不利因素而陷入了苦戰。哪怕從現在起，必須全體動員包括總統在內的政府的力量，來克服經濟難題。

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