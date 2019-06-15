作為“進步”人士着活真的很難. June. 15, 2019 07:39. by 朴湧 parky@donga.com. 韓國有“江南左派”，美國則有“豪華轎車自由主義者（Limousine liberals）”。嘴上似乎是抨擊經濟不平等並為低收入階層代言，自己卻乘坐著豪華轎車作威作福，保守陣營在攻擊這些虛偽的進步主義者時經常使用這壹詞匯。在英國則被稱為“香檳社會主義者”。以“民主社會主義者”自居的美國總統候選人本尼·桑德斯參議員（無黨派·佛蒙特州）在壹再推遲之後、於4月份公布了10年來的納稅申報內容後，遭到了保守陣營“豪華進步”攻勢的折磨。 桑德斯以主張“富翁增稅”和“百萬富翁狙擊手”聞名，但被傳出是在最近兩年間賺到了約20億韓元的上層1%的“百萬富翁”。國會專門媒體《國會山》表示：“桑德斯議員夫婦去年賺到了561293美元，是美國家庭收入中間值（61000美元）的9倍。”大選的第二年即2017年，他賺到了1131925美元。雖然他聲稱是自己“運氣好”，但這不是靠“好運”掙來的錢。在他自己嚴厲抨擊的贏者通吃社會裏，他只是忠實地遵循了上層1%的超級明星們的成功公式。 桑德斯議員在上次大選後躍升為全國區的明星政治家。他還依靠美國政界罕見的“民主社會主義”路線，成功地實現了與其他候選人的差別化。可以看出，這是因為他滿足了能夠大獲成功的擴張性和差別性這兩大超級明星的條件。他乘勢在大選後出版了暢銷書《我們的革命》（Our Revolution）等，接連推出了熱門作品。《紐約時報》報道說：“桑德斯出書，在2016年掙了84萬美元，在2017年掙了856000美元。” 如果是在公正的市場得到的選擇，賺多少都無法受到指責。桑德斯議員也說：“如果妳們認為我應該為寫最佳書籍道歉，不好意思，我不會那樣做。”他在接受《紐約時報》采訪時聲稱：“如果妳能寫出最佳暢銷書，妳也可以成為百萬富翁。”哪有這麽容易。這是只有極少數被選中的人才能賺到的錢。猛烈批判上層1%通吃的他，卻站在“贏者通吃金字塔”的頂端，將自己的收入正當化，這副樣子真是混亂。進步派作家克裏斯汀·泰特在給《國會山》的投稿中寫道，“考慮到桑德斯議員對以自己獨特的方式登上頂峰、努力工作的人的汙辱，他應該深思，用與自己不同的手段賺很多錢也不是犯罪。” 針對有億萬富翁承諾願意代為償還400名畢業生的學費貸款壹事，桑德斯議員表示，“雖然是非常仁慈的事情，但這應該是由國家來做的事情”，縮少了它的意義。因此，去年他捐出了占去年總收入3.4%的19000美元。雖然也捐贈了部分書的版稅，但是想起他的資產規模、去年繳納的稅金、破格的“富人增稅”主張，確實令人有點不爽。桑德斯議員去年繳納的稅金為145840美元。實際稅率為26%。進步陣營對此聲稱，“所以桑德斯應該當選，提高富人的稅率”，保守陣營則抨擊稱：“這是典型性的社會主義者，把自己的錢藏起來、大花特花別人的錢。” 支持社會上、經濟上弱勢群體的信念和政治想象力應該得到尊重。但如果對別人進行猛烈批評的同時，自己又不能通過行動和實力獲得人們的信任，就會受到嚴厲的檢驗。參加大選重修的桑德斯議員在輿論調查中落後於被稱為“中產階層喬”的中間派、前副總統喬·拜登，並被具有進步傾向的伊麗莎白·沃倫參議員緊追，是有原因的。作為“進步”人士活着，真的很難。

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