因萬歲示威運動丈夫被捕入獄，接過接力棒主導示威的獨立有功女性. June. 15, 2019 07:39. by 成東基 esprit@donga.com. 慶北盈德郡萬歲示威是女性積極參加的示威，從這一點看，也非常引人關註。到目前為止，作為與3•1運動有關的獨立有功者得到褒獎的慶尚北道女性共有6名。安東市、慶州市、龜尾市、漆谷郡各有一人，盈德郡有兩人。盈德郡知品面元貞洞的北長老教信徒尹嶽怡(1897 ~ 1962年•總統表彰)和申芬禁(1886 ~不祥•總統表彰)在丈夫因萬歲示威被捕後，以此為契機積極參加了示威。 尹嶽怡的丈夫朱明宇(建國勛章愛族章)1919年3月19日在知品面元貞洞趕集日市場上和10多名基督教同事一起揮舞著寫有“大韓獨立萬萬歲”的紙旗，高呼萬歲。 示威主導者朱明宇發表演講說：“要想實現韓國獨立的目標，死也不要停止。”結果被逮捕，被判處兩年有期徒刑。在審判過程中，他追究了以祝賀大韓獨立為由被判處兩年有期徒刑的不當之處，並沒有放棄氣概，他說，“雖然身體可以被劫掠，但內心真的不服。” 申芬禁的丈夫金泰乙(總統表彰)在3月18日參加了由姜宇根主導的盈德面南石洞市場示威，被逮捕，被判8個月有期徒刑，並被關進了監獄。 兩位妻子也有著毫不遜色於丈夫的氣魄。在知品面元貞洞趕集日的3月24日這一天，尹嶽怡似乎要代替丈夫完成他的意願一樣，向申芬禁提議“今天在這裏進行獨立運動”，申芬禁同意了她的提議。 尹嶽怡對聚集在市場上的人們說：“我們是女人，但我們希望韓國獨立，所以呼喊韓國萬歲”，然後高呼萬歲。申芬禁也帶領群眾舉行了萬歲示威。在現場被捕的尹嶽怡和申芬禁因涉嫌違反《保安法》分別被判處有期徒刑8個月和有期徒刑6個月。 盈德地區相關人士解釋說，像他們這樣夫妻一起主導獨立運動的事例在全國只有盈德一家。 慶尚北道獨立運動紀念館學藝研究部部長姜允貞表示：“尹嶽怡和申芬禁明知自己有被捕的危險，但仍積極主導萬歲運動，這在當時是很難選擇的事情，在歷史上也具有重大意義。”

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