吳世勛的“腦袋”、嚴元尚的“速度”、崔浚的“活動量”，歐洲球隊也會被迷住. June. 15, 2019 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在舉行國際足聯(FIFA)20歲以下(U-20)世界杯的東道主波蘭，有人用“鷹眼”觀看血戰。這些人都是歐洲主要球隊的球探，他們想要尋找“隱藏的寶石”。 歐洲球隊的目光都集中在即將與烏克蘭隊進行決賽的年輕太極戰士身上。國際足聯表示：“為了尋找未來明星，在德國、英格蘭、意大利等地共有155名球探前往波蘭。”意大利著名球隊AC米蘭隊的球探伊布拉希姆•巴表示：“在韓國等亞洲球員中，有具備在歐洲踢球的競爭力的球員。” 20歲以下世界杯可謂是“明星龍門”。“上帝之手”叠戈•馬拉多納(1979年)、“足球之神”裏奧內爾•梅西(2005年•以上阿根廷)、“葡萄牙傳奇人物”路易斯•菲戈(1991年)等人通過這項賽事嶄露頭角後，成為世界級球員。 14日，負責韓國選手的轉會事宜的一名經紀人表示：“球探們剛開始是為了看李康仁(18歲•瓦倫西亞)而來韓國比賽的。但自從韓國隊在八強賽上戰勝有望奪冠的塞內加爾隊後，海外球探紛紛詢問K聯賽等國內球員的年薪等問題。” 專家們認為，前鋒吳世勛(20歲•牙山木槿花)、嚴元尚(20歲•光州)、邊後衛崔浚(20歲•延世大學)等人備受關註。 高個前鋒吳世勛(193厘米，85公斤)的“頭和腳”都很出色，這一點得到了很高的分數。從身高192厘米的父親那裏繼承強壯的體格，從手球選手出身的母親身上繼承了運動神經的他在本屆奧運會上已經攻入了2球。既掌握制空權，又善於通過傳球進行聯系。KBSN解說員樸贊河(音譯，下同)表示：“吳世勛雖然身長，但十分靈活。在單吃對方防守球員的同時，他的腳(傳球)也非常出色。可能是因為他是多面手，所以吸引了球探們的視線。” 百米速度達11秒左右的嚴元尚完全可以吸引尋找邊路突擊手的球隊。上半場集中防守的韓國隊在下半場投入了嚴元尚，利用其突破優勢攪亂對方防守，提高進攻水位的戰術，正在取得一定的效果。在高中時期，嚴元尚擅長直線沖擊，被稱為“KTX”，但在本屆比賽中，他在突破和斜傳球等方面也表現出了自己的優勢。KBSN解說員金大吉表示：“嚴元尚很好地執行了具備速度和技術(控球、帶球等)的邊鋒的角色。通過快速攻守轉換，瞄準反擊的球隊對他的關註會比較高。” 在左路以旺盛的活動量為基礎展現穩定防守的大學生崔浚的去留也備受關註。他在與厄瓜多爾的半決賽(1比0韓國勝)中打進了致勝一球，還顯示出了進球能力。解說員樸贊河表示：“崔浚雖然是左腳，但他的優點是可以勝任左右兩條邊路的防守。在所屬球隊，他還擔任中場。能夠在各種位置上展現出活躍的表現，這一點應該得到了很高的分數。”

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