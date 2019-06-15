國內制造業投資“脫韓”跡象十分明顯. June. 15, 2019 07:40. by 金埈馹 jikim@donga.com. 今年第一季度(1 ~ 3月)韓國國內制造企業向海外投資的金額創下了歷史最高紀錄。相反，同期企業的國內設備投資規模減少了17%以上。 隨著創造更多的優質工作崗位的制造業領域出現“脫韓國”跡象，有人擔心，國內的就業難問題有可能逐漸變得嚴重。 據企劃財政部14日公布的《海外直接投資動向》顯示，今年第一季度制造、房地產、金融保險、批發零售、礦業等領域的海外投資額高達141.1億美元(約16.7萬億韓元)，比去年第一季度增加43.7億美元(44.9%)。像這樣的第一季度海外投資是自1980年第四季度(10 ~ 12月)開始進行相關統計以來的最大規模(以季度為基準)。 其中，制造業領域的海外投資在第一季度達到57.9億美元，是去年同期的2.4倍水準，達到歷史最高水平。CJ第一制糖投入2.1萬億韓元收購了美國第二大冷凍食品企業“秀萬斯(音譯)”，在美中貿易戰爭導致貿易保護主義擴大的情況下，開拓美國當地市場的投資有所增加。實際上，今年第一季度國內企業直接向美國投資的金額為36.5億美元，占海外投資額的27%。 在投資資金從韓國流向海外的同時，企業對國內的投資卻在減少。今年第一季度設備投資比去年同期減少了17.4%。隨著制造企業的感受景氣沒有恢復，以機械類和運輸裝備為中心的投資處於停滯狀態。外國人對韓國的直接投資金額第一季度為31.7億美元，比一年前減少了35.7%。企劃財政部在當天公布的《最近經濟動向》中判斷說，“出口和投資的萎靡不振趨勢正在持續。”

한국어