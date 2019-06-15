美國稱“伊朗要對油輪遇襲事件負責”，公布伊朗革命衛隊清除水雷視頻. June. 15, 2019 07:40. by 朴湧, 董正民 parky@donga.com,ditto@donga.com. 美國指認伊朗是阿曼海兩艘油輪遭到攻擊事件的幕後主使。美國國務卿邁克·蓬佩奧13日（當地時間）在國務院召開記者招待會，就阿曼海發生的兩艘油輪遭襲事件進行了評價。蓬佩奧表示：“伊朗對襲擊負有責任。”他表示：“從間諜活動、使用武器、執行行動的專業知識水平、近來伊朗對船舶的類似攻擊、具有執行如此高難度行動的熟練度和資源的組織來看，本地區除伊朗外別無他人，以此為依據作出了上述評價。” 美國中央司令部在事故發生8小時後，公布了伊朗革命衛隊警備艦在遇襲的日本商船“國華勇氣”號（巴拿馬船籍）旁邊清除未爆炸炸彈的視頻。美軍認為，這是伊朗革命衛隊試圖在發動襲擊後消滅證據的動向。美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，美軍投入宙斯盾驅逐艦“班布裏奇”號（DDG-96）、無人機、海上巡邏機P-8等，針對伊朗警備艦拍攝了4個小時。 美國中央司令部還公布了幾張照片，展示了“國華勇氣”號被擊中後船身出現窟窿的樣子和附有被推定為未爆炸炸彈的物體的樣子。美國中央司令部將未爆炸炸彈推定為被稱為貼船水雷的“附著水雷”（limpet mine）。《紐約時報》援引美國國防部官員的話報道稱：“當天P-8海上巡邏機捕捉到了粘附在船體上的未爆炸水雷。附著水雷與上個月該地區四艘船遇襲時出現的爆炸物種類相似。”美國指認伊朗是上個月四艘船只在霍爾木茲海峽附近阿聯酋福紮伊拉海域遭到襲擊的幕後黑手。 美國認為，在世界主要原油運輸路線——中東霍爾木茲海峽附近接連發生事故，是伊朗為提高世界原油價格而實行的高度行動。13日的事故導致原油價格上漲4%。當天美國增派海軍驅逐艦“梅森”號（DDG-87）前往發生事故的阿曼海，軍事緊張進壹步加劇。美國總統特朗普在推特上表示：“我想（和伊朗）考慮談判還為時過早”，“他們還沒有準備好，我們也壹樣”。 與此針鋒相對，伊朗則指認美國是事件的幕後黑手。伊朗外交部長穆罕默德·賈巴德·紮裏夫通過推特表示：“美國並沒有拿出事實或相關證據，而是為了把責任轉嫁給伊朗而胡言亂行”。他聲稱：“此次攻擊是美國依靠‘B隊’進行破壞外交的壹環。”紮裏夫提到的B隊，是指對伊朗態度強硬的白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓、以色列總理本雅明·內塔尼亞胡、沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼。 伊朗議會特別顧問侯賽因·阿米爾阿布杜拉希安指責說：“讓海灣和阿曼海出口原油變得不安的罪魁禍首是美國中央情報局和以色列摩薩德（情報機構）。” 聯合國秘書長安東尼奧·古鐵雷斯當天表示：“強烈譴責針對民間油輪的攻擊。”聯合國安理會召開不公開會議，討論了應對方案。據法新社報道，美國常駐聯合國臨時代表約翰遜·科恩在會上介紹了美方認為伊朗背後指使的局勢分析。

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