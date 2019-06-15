比根：“朝鮮派金與正到板門店，可能是想破殼而出”. June. 15, 2019 07:40. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮勞動黨第壹副部長金與正12日（當地時間）攜帶送給已故前總統金大中夫人李姬鎬女士的花圈和追悼信前來板門店，美國國務院朝鮮政策代表斯蒂芬·比根就此評論稱：“朝鮮似乎為了對話而要打破外殼出來。” 壹名與會者14日告訴《東亞日報》，比根當天出席美國紐約外交協會舉行的協會會議，在會上作出了上述評價。據悉，比根在會議上與前國務院高層相關人士等就與朝鮮的無核化談判進行了廣泛的交流。 據悉，此前，在河內朝美首腦會談破裂之後，為了盡快重新舉行美朝間實務級會談，比根向推測為自己對手的朝鮮外務省第壹副相崔善姬發去了信函，但他並沒有收到回信。像這樣事實上就任以來處於“開門停業”狀態的比根認為，朝鮮國務委員會委員長金正恩向美國總統特朗普發去親署信，金與正也出現公開亮相，這說明美朝對話僵局有可能會打開。 不過，在當天的會議上，也有人認為美國不能匆忙接近朝鮮。壹名與會者向比根建議稱：“比根代表過分追逐（崔善姬）的樣子看起來並不好。朝鮮經濟形勢不景氣，反而處於需要向美國求愛的狀況。” 據悉，比根將在預定於月底舉行的韓美首腦會談之前訪問韓國，外交當局已就此與美國協商具體日程及議程。此外，比根將於19日與韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勛壹起，在美國智庫大西洋理事會上發表共同演講。

한국어