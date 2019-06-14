美探测器觀測到的土星環內部. June. 14, 2019 07:35. by 東亞科學記者尹新英 ashilla@donga.com. 美國宇航局的土星探測器“卡西尼”飛船結束了13年的土星探測任務，於2017年9月15日墜落土星並燒毀，至今已有1年零9個月。“卡西尼”飛船在最後幾個月集中觀測了被稱為土星標誌的土星環。 “卡西尼”飛船在最後壹段時間觀測到的土星環和最近距離觀測到的內部小型衛星動態的結果13日（當地時間）發表在學術期刊《科學》上。此次觀測暴露出了之前很難詳細理解的細微結構和表面特性。 首先確認的是，纏繞在土星周圍的物質對土星環產生了影響。土星環中最外面的、看起來最亮的是A環，它有壹個細而暗的溝。這通常被稱為“殺手間隙”，是空環。這壹環的空隙之間，有直徑8公裏的小衛星“達芙妮斯”穿過。在這次觀測中，可以從外面仔細地觀察到，“達芙妮斯”穿越A環，就像掃帚壹樣掃過環的組成物質，導致這些物質像波浪般起浮並向外移動。 從上面看，漩渦就出現在環形中間，還可以仔細地觀察到被稱為“螺旋槳”的結構。在環形中間，壹個直徑為100米左右的極小天體在穿過形成環的小冰塊和巖石顆粒的過程中，出現了這種現象。 在這次觀測中，對螺旋槳的大小和特性等進行了詳細的測定。遠處還發現了看似光滑的環形表面到處都有彎彎曲曲或像梳子梳過壹樣的花紋。據了解，根據構成環的粒子的大小和組成等特點，粒子聚集或排成長列，形成了上述花紋。

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