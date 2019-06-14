抵達U-20世界杯決賽地羅茲的“鄭正龍號”. June. 14, 2019 07:36. by 李承鍵 why@donga.com. 根據最後一場比賽的結果，波蘭的羅茲(Lodz)將成為韓國體育史上的“夢想之地”。 目前正在參加2019年國際足聯(FIFA)20歲以下(U-20)世界杯的韓國國家隊於12日(當地時間)抵達了與烏克蘭隊進行決賽的羅茲。 當天下午5時許，隊員們抵達倫敦大使豪華酒店，看上去有些疲憊。 U-20韓國國家隊主教練鄭正龍說：“我也很疲勞，擔心選手們會很累。會好好表現的。”之後，選手們沒有安排其他行程，就這樣度過了剩下的一天。代表隊相關人士表示：“有些選手在吃完晚飯後散步，放松情緒。整體上集中恢復，平靜地準備著決賽。”13日上午，各自休息的選手們從下午6點開始在舉行決賽的羅茲體育場開始了訓練。 波蘭國土的西南面與捷克接壤。捷克在韓國體育史上留下過很重要的一筆。1967年在捷克布拉格舉行的世界女子籃球錦標賽上，以樸信子為中心的韓國隊在球類項目中首次進入世錦賽決賽。媒體稱之為“布拉格奇跡”。世界乒乓球錦標賽於1973年在同為東歐的南斯拉夫薩拉熱窩(目前為波黑的首都)舉行。以李伊莉莎為中心的韓國隊在女子團體賽中獲得了球類項目歷史上的第一個世錦賽冠軍。這是“薩拉熱窩奇跡”。 韓國隊已經確保了FIFA主辦的世界大賽韓國男足的最好成績(第二名)，創造了“盧布林奇跡”。在波蘭的羅茲，奇跡也可能發生。羅茲是國家隊第一次踏上的土地。本次大賽在6個主要城市舉行。韓國繼比爾斯科-比亞瓦、蒂黑、盧布林之後，又來到了羅茲。如果再笑一次，韓國將成為第一個在舉辦22屆的該大賽(包括前身世青賽)上奪冠的亞洲國家。 誰也沒有想到，韓國隊居然殺入了決賽，但據專家預測，戰勝最後一個對手烏克蘭隊並不是奇跡。再加上烏克蘭隊在本屆杯賽上攻入3球的帶刀後衛丹尼斯•波波夫(基輔迪納摩)累計兩張黃牌停賽，將無緣本場比賽。對於韓國來說，這是絕好的機會。 包括鄭教練在內，李康仁(18歲•瓦倫西亞)等球員都表示：“想在波蘭停留最長時間，留下美好的回憶。”現在只剩下最後一關了。“年輕的心臟”太極戰士們為了創造能長存於韓國足球歷史的新篇章，在羅茲開始了最後的狀態調整。

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