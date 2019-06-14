法務部長官主演的黑色喜劇，“沒有記者的記者會”. June. 14, 2019 07:36. . 法務部長官朴相基12日在政府果川大樓空蕩蕩的記者室召開了“獨自記者會”。采訪團之所以沒有參加朴相基的記者招待會，是因為他表示，將就對檢察歷史委員會的活動及相關檢察調查發表立場，但不會接受提問。記者們抵制把記者視為法務部活動陪襯的朴長官的記者會，這是理所當然的決定。 這件事讓人懷疑朴長官是否具有民主國家公職人員的資格。記者會是記者代替國民、詢問國民想知道的事情的場合。如果對提問感到有負擔的話，應該代替記者招待會，通過發表談話文或發布報道資料來解決問題。堅持記者會的形式，卻聲稱無法接受提問，這是無視國民知情權的傲慢之舉。 朴長官不願意接受記者提問的理由可想而知。聲稱歷史委員會牽扯“前法務部次官金學義事件”並要求進行調查的前任檢方高層幹部，以歷史委員會為對象提起了民事和刑事訴訟。朴長官也因涉嫌在歷史委員會調查“張紫妍名單事件”時不當援助犯罪受害者保護基金而被起訴。另外，由於檢警調查權調整等原因，在政治上非常敏感的狀況下，他可能是擔心如果回答提問稍有不慎就會說錯話，從而把問題搞大。 但是，這種情況在很大程度上是朴長官自己造成的。在9名歷史委員會委員中，有5名是理念性方向明確的團體“爭取民主社會律師組織”出身，卻要期待得出大家都能接受的結論，這是說不通的。而且文在寅總統今年3月指示對金前副部長事件和張紫妍事件進行調查後，法務部同意第四次延長歷史委員會的活動時間。結果，目前的狀況是朴長官與青瓦臺“意氣相投”的過程中發生的事情。朴長官在成為總統任命的閣僚之前，是國民的公仆，因此有義務在行使權限上保持政治上的均衡。希望此次事件成為慘痛的教訓。

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