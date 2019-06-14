美國要求安理會制止朝鮮非法轉運精練油，“今年非法轉運79次”. June. 14, 2019 07:36. by 朴湧 parky@donga.com. 美國與韓國等盟國壹起向聯合國安理會要求中止向朝鮮追加供應精練油，指責朝鮮違反對朝制裁通過海上非法轉運精煉油。 據聯合國消息靈通人士12日（當地時間）透露，美國和韓國等26個國家向安理會下屬對朝制裁委員會發送了文件，敦促聯合國成員國立即中止向違反安理會對朝制裁規定、精煉油進口量超過年度上限的朝鮮供應精練油。 美國在該文件中指出，朝鮮今年通過79次非法海上精煉油轉運，已經超過了安理會第2397號對朝制裁決議規定的每年進口精煉油的上限（每年50萬桶），而且還違反了制裁規定。美國常駐聯合國代表部在文件中強調，“針對朝鮮的精練由進口限制，對於‘最終、完全、經驗證的朝鮮無核化’至關重要”。 美國去年7月也向對朝制裁委員會發送了內容為“朝鮮1月至5月共89次非法轉運精煉油，超過了制裁上限”的文件。當時，中國和俄羅斯要求美國提供追加情報，對美國的要求提出異議。據悉，要求限制朝鮮非法船只間轉運和追加供應精煉油的美國和想阻止美國此舉的中國、俄羅斯之間，今年很有可能繼續心理戰。 美國國務院朝鮮政策特別代表斯蒂芬·比根在去年6月新加坡朝美首腦會談1周年當天，在紐約美國常駐聯合國代表部大樓與15個聯合國安理會理事國和當事國韓國政府代表，進行了約1個半小時的非公開會晤。據分析，美方此舉是為了共享過去壹年裏朝核談判成果，並調整安理會理事國之間為朝鮮無核化而展開的對朝制裁合作的隊列。 韓國常駐聯合國代表趙泰烈在當天會晤後會見記者時表示：“就朝美首腦會談結果和現狀、今後談判前景等進行了壹般性討論”，“在談論整體現狀的過程中，對話和制裁問題都提到了”。

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