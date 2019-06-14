現代•起亞汽車投資美國無人駕駛企業Aurora，加速無人駕駛技術升級. June. 14, 2019 07:36. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 現代•起亞汽車將對美國無人駕駛(自動駕駛)企業“Aurora Innovation(極光創新)”進行戰略投資。有評論認為，繼去年宣布相互合作後，通過此次股權投資使更高度發展的無人駕駛開發成為可能。 13日，現代•起亞汽車對極光創新進行戰略投資，並決定通過極光創新獨一無二的無人駕駛系統“極光創新驅動器”加強無人駕駛技術開發方面的合作。雙方沒有透露具體的投資額和股權。 極光創新是由谷歌的前無人駕駛技術總負責人克裏斯•烏爾姆森、特斯拉的自動駕駛總負責人斯特林•安德森等無人駕駛專家於2017年設立的公司。從成立開始就受到世界性的關註，現代汽車集團首席副會長鄭義宣親自主導了與極光創新的合作。 最近，在無人駕駛技術開發方面，整車和無人駕駛技術企業、風險資本等正在形成陣營，展開競爭。極光創新一直與現代•起亞汽車、中國拜頓進行無人駕駛合作，今年2月從亞馬遜及Sequoia Capital那裏獲得了5.3億美元(6300億韓元)的投資，一時成為話題。之後的10日(當地時間)，與雷諾集團的收購合並(M&A)決裂的菲亞特克萊斯勒(FCA)表示集團決定與極光創新合作。也就是說，極光創新-亞馬遜-現代•起亞-FCA-拜頓通過極光創新技術開始了無人駕駛的開發。 而一直與極光創新合作的德國大眾11日(當地時間)表示，將結束相關合作。相反，預計大眾將與福特投資的無人駕駛創業公司阿爾戈AI加強合作。豐田正在與優步公司密切開發自動駕駛技術。今年4月，豐田、天梭、軟銀未來基金表示，將在優步的無人駕駛開發領域投資10億美元(1.18萬億韓元)。通用(GM)在2016年收購了無人駕駛企業科魯茲，隨後本田、軟銀集團等對其進行了大規模投資。 汽車業界相關人士表示：“以高度的人工智能(AI)技術為基礎的無人駕駛技術是整車汽車很難獨自進行開發的領域。整車企業、投資公司、美國矽谷無人駕駛技術企業正在相互合作，進行投資和開發競爭。”

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